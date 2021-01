Rusza akcja #FerieBezNudy Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, opracowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. #FerieBezNudy to akcja mająca na celu wsparcie rodziców i opiekunów w zorganizowaniu czasu wolnego w domu z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej www.feriebeznudy.pl. Partnerem tej inicjatywy jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

4 stycznia w całej Polsce rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 17 stycznia. W trosce o bezpieczne i rodzinne spędzenie czasu Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, przedstawiła dwutygodniowy rozkład zajęć aktywizujących dzieci i młodzież w tym czasie.

Obecnie, gdy sytuacja epidemiologiczna wciąż nie sprzyja wyjazdom i spotkaniom z rówieśnikami, zapewnienie dzieciom bezpiecznej rozrywki staje się priorytetem każdego rodzica i opiekuna. Odpowiedzią jest serwis www.feriebeznudy.pl, przygotowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej przy współpracy z MEiN.

– Nasza fundacja kładzie duży nacisk na kreowanie aktywnego społeczeństwa, dlatego pomoc w zorganizowaniu akcji #FerieBezNudy jest dla nas naturalnym polem działania. W jej trakcie chcemy podsunąć ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu, które zainteresują zarówno nastolatków, jak i młodszych uczniów. Nasze propozycje dbają o zachowanie równowagi między treściami edukacyjnymi a rozrywką, której tak bardzo potrzebują dzieci w przerwie od szkoły. Wzięliśmy pod uwagę aktualne zainteresowania młodego pokolenia i mamy nadzieję, że nasza propozycja spełni ich oczekiwania – powiedziała Anna Kukla, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Twórcy www.feriebeznudy.pl zadbali o atrakcyjne dla młodych odbiorców treści wideo osadzone w intuicyjnym interfejsie i przyjaznej szacie graficznej. Na platformie pojawią się sportowcy, influencerzy i gamerzy, którzy podzielą się z fanami swoimi umiejętnościami i wejdą z nimi w interakcję dzięki opcji moderowanego czatu na żywo. Swoje pomysły na spędzenie ferii w domu przedstawią Prozure, Headster, Dźwiękodzieło, Piotr Horzela, Maja Wachowska, Easy Rollin, Dancebook Academy i wielu innych.

#FerieBezNudy obejmą takie kategorie jak sztuka, sport czy rozrywka. Wśród kilkunastu bloków tematycznych znajdą się moduły związane z tańcem, śpiewem, aktorstwem, rysunkiem, nauką DJ-owania, vlogowania, robienia zdjęć czy tworzenia animacji. Nie zabraknie ciekawostek ze świata gier planszowych, sztuki iluzji czy tak popularnych dziś gier komputerowych. Gratką dla zainteresowanych e-sportem będą turnieje na żywo z udziałem znanych zawodników, m.in. Izaka, Rocka, Roja, Micha czy Nervariena. Łącznie, w ciągu dwóch tygodni ferii, pojawi się prawie 100 różnorodnych treści dostępnych dla dzieci i młodzieży.

Partnerem projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a minister Przemysław Czarnek objął wydarzenie swoim patronatem.

– Cieszę się, że możemy włączyć się do projektu #FerieBezNudy, dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogli spędzić ferie w sposób ciekawy i aktywizujący. To ważne, aby ten czas dobrze wykorzystać. Zachęcam do korzystania z propozycji, które przygotowaliśmy. To zarówno oferta edukacyjna, jak i rozrywkowa. Dziękuję Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej za tę inicjatywę. Wierzę, że wielu młodych ludzi dzięki niej odnajdzie nowe pasje i zainteresowania. Życzę, aby ferie minęły spokojnie i w rodzinnej atmosferze, tak abyśmy już wkrótce wrócili do normalnej, stacjonarnej nauki – podkreślił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Do akcji dołączyli sportowcy i partnerzy instytucjonalni zaprzyjaźnieni z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz jej fundatorem Totalizatorem Sportowym, którzy oprócz własnych aktywności na stronie będą zachęcać swoich fanów do skorzystania z pozostałych atrakcji dostępnych w ramach projektu.

Aktualizowany na bieżąco harmonogram zajęć oraz dostępne treści można znaleźć na www.feriebeznudy.pl.