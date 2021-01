Napoli – Spezia. Typy, kursy (06.01.2021)

Gdy czołówka mierzy się z dołem tabeli, zazwyczaj pytanie nie pada o wynik meczu, a rozmiary zwycięstwa. Może to dzielenie skóry na żywym niedźwiedziu, ale trudno sobie wyobrazić, by Napoli miało nie wygrać dzisiejszy mecz ze Spezią.

Napoli – Spezia zapowiedź (środa, 18:00)

Neapolitańczycy w niedzielę w bardzo dobrym stylu rozpoczęli 2021 rok. 4:1 z Cagliari to tak naprawdę najniższy wymiar kary, gdyż powinni wygrać zdecydowanie wyżej i szybciej zapewnić sobie komplet punktów. Na Sardynii brylował Piotr Zieliński. Nasz pomocnik strzelił dwa gole, a do tego dyrygował grą Napoli i był zdecydowanie najgroźniejszym piłkarzem pod bramką przeciwnika. Trochę brakuje tego napastnika drużynie Gennaro Gattuso, wszak Andrea Petagna to nie jest poziom ani Driesa Mertensa, ani Victora Osimhena, abstrahując od ostatnich zachowań Nigeryjczyka. Napoli może także żałować grudniowych wyników, gdy z Lazio, Interem i Torino zdobyło tylko jeden punkt. Gdyby tam było lepiej, to mogliby znacznie poprawić swoją pozycję w tabeli, zwłaszcza że czekać ich będzie jeszcze zaległy mecz z Juventusem, wywalczony przed trybunałem.

Najbliższym rywalem jednak Spezia. Jeden z głównych kandydatów do spadku. Na dzisiaj mowa o drużynie otwierającej strefę spadkową. Beniaminek Serie A może w ataku nie spisuje się tak źle – 19 goli – ale defensywa już wygląda znacznie gorzej – 30 straconych bramek. Dwie sztuki wpuszczane w każdym meczu nie wystawiają im najlepszej laurki, a przed przyjazdem pod Wezuwiusz mogą dodawać nieco obaw.

Napoli – Spezia kursy bukmacherskie

Kursy w STS prezentują się następująco:

Wygra Napoli, kurs: 1,22

Remis, kurs: 6,75

Wygra Spezia, kurs: 12,25

Napoli – Spezia typy

Nie będziemy kombinować i idziemy za dobrą dyspozycją Napoli z ostatniego meczu. Podobnie w przypadku Zielińskiego, który oddawał sporo strzałów i był niezwykle groźny pod bramką rywala. Może i tym razem strzeli?

Napoli – Spezia | Typ: Napoli powyżej 2,5 bramki @ 1,85 STS

Napoli – Spezia | Typ: Piotr Zieliński strzeli @ 2,65 STS