Oficjalnie: Bartosz Salamon wraca do Polski!

Na dzisiaj wydaje się, że to jeden z hitów transferowych zimy w naszym kraju. Bartosz Salamon po kilkunastu latach spędzonych we Włoszech wraca do Polski. Wraca jednocześnie do swojego macierzystego klubu, z którego wyjeżdżał w wieku 16 lat. Jakkolwiek to zabrzmi niespełna 30-latek lada moment stanie przed szansą debiutu w klubie, w którym się wychował – Lechu Poznań!

O tym transferze było głośno już od kilku dni. Najpierw mówiło się bardziej o “zaklepaniu” sobie obrońcy na nowy sezon. W końcu Bartosz Salamon miał kontrakt ze SPAL Ferrara do końca czerwca 2021. Lech jednak wolał nie czekać i już teraz wzmocnił jedną z newralgicznych pozycji. Podpisał 3,5-letni kontrakt z Kolejorzem.

Przypomnijmy, że Salamon opuścił Poznań jako 16-latek, gdy trafił do Brescii. To był początek jego włoskiej przygody, gdyż tam spędził ostatnie 13,5 roku! Po Brescii przyszedł czas na transfer do Milanu, ale w Mediolanie nie rozegrał ani jednego meczu. Stamtąd trafił do Sampdorii, a później była Pescara, Cagliari oraz Spal z małą przerwą na pobyt we Frosinone.

Na dzisiaj mowa o zawodniku, który rozegrał 66 meczów w Serie A oraz 139 w Serie B, a więc graczu, który przebył włoski uniwersytet obronny. Ponadto w jego CV widnieje 9 występów w reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2013 roku. Po raz ostatni zagrał we wrześniu 2016 roku przeciwko Kazachstanowi.

Kolejny stoper w drodze?

Przypomnijmy, że jesienią na środku obrony grali w Lechu: Lubomir Satka, Djordje Crnomarković, Thomas Rogne oraz Tomasz Dejewski. Szkopuł w tym, że każdego z nich nie omijały kłopoty zdrowotne, a ten ostatni chyba jednak nie jest zawodnikiem na poziom Kolejorza. Na pewno nie w przypadku europejskich pucharów. Dlatego Lech poszedł na zakupy. Głośno jest także o transferze chorwackiego stopera Antonio Milicia. 26-latek obecnie jest zawodnikiem Anderlechtu, ale szansę na grę w klubie ze stolicy Belgii nie są dla niego zbyt duże. A mowa o graczu, który w ostatnich latach zapisał w CV występy w reprezentacji Chorwacji.