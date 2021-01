Wolverhampton – Everton. Typy, kursy (12.01.2021)

Jednym z ciekawszych wtorkowych spotkań w Premier League będzie starcie Wolverhampton z Evertonem. Obie drużyny mają w swoich szeregach fantastycznych zawodników, którzy potrafią grać na bardzo wysokim poziomie, więc fani powinni być świadkami bardzo ciekawego starcia na Molineux Stadium. Bukmacherzy stawiają dzisiaj na gospodarzy, którzy mimo wszystko w tym sezonie grają gorzej od swoich rywali. Everton przegrał jednak ostatnio z West Hamem i na pewno gracze tej drużyny nie są w optymalnej dyspozycji. Szykuje nam się wyrównane i bardzo ciekawe starcie, które powinno stać na wysokim poziomie.

Wolverhampton – Everton zapowiedź (wtorek, 21:15)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno liczyli na lepsze wyniki w tym sezonie Premier League. Gracze Wolverhampton mieli walczyć o europejskie puchary, ale pierwsza część sezonu była zdecydowanie poniżej oczekiwań. Mimo wszystko rozgrywki będą jeszcze ciągnęły się przez prawie pół roku, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Gospodarze mogą wciąż awansować na wyższe miejsca w ligowej tabeli, tym bardziej, że różnice są naprawdę małe. Dzisiaj o wygraną na pewno nie będzie łatwo, bo Everton gra naprawdę solidnie w tym sezonie Premier League. Mimo wszystko gospodarzy stać na wygranie tego starcia i fani Wolverhampton dobrze o tym wiedzą.

Goście dzisiejszego starcia grają naprawdę solidnie w tym sezonie. Carlo Ancelotti mógł być jednak bardzo niezadowolony z ostatniego meczu, w którym to Everton przegrał na własnym obiekcie z West Hamem. Jeśli ekipa z Liverpoolu chce awansować do europejskich pucharów w przyszłym sezonie to w takich spotkaniach muszą zdobywać trzy punkty. To samo tyczy się dzisiejszego meczu. Goście nie są faworytami, ale na pewno są w stanie wygrać to starcie. Nie będzie to najłatwiejsze zadanie do zrealizowania, ale szykuje nam się bardzo ciekawy mecz, który powinien stać na wysokim poziomie.

Wolverhampton – Everton kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Wolverhampton. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.45. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Wolverhampton – Everton, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.15. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.10.

Wolverhampton – Everton nasze typy

Gospodarze dzisiejszego starcia znajdują się w ostatnim czasie w lekkim kryzysie. Mimo wszystko różnice w tabeli Premier League nie są zbyt duże. W takim wypadku parę lepszych wyników pozwala na przesunięcie się w górę i na walkę o europejskie puchary w sezonie 2021/22. Everton po ostatniej porażce z West Hamem również stracił kilka pozycji, ale ekipa z Liverpoolu wciąż ma kontakt z czołówką tabeli. Dzisiejsze starcie zapowiada się bardzo ciekawie i powinno być dość wyrównane. Mimo wszystko większe szanse daje ekipie gości, która gra w tym sezonie na wyższym poziomie od swoich dzisiejszych rywali, którzy są w lekkim kryzysie.

Wolverhampton – Everton | Typ: Everton @3.10 STS

Wolverhampton – Everton | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.95 STS