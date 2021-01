Chelsea – Wolverhampton. Typy, kursy (27.01.2021)

Jednym z dzisiejszych meczów Premier League będzie potyczka Chelsea z Wolverhampton. Oczy wielu piłkarskich kibiców będą zwrócone właśnie na Londyn, gdyż będzie to debiut Thomasa Tuchela w roli szkoleniowca The Blues. Czy uda im się w końcu przełamać?

Chelsea – Wolverhampton zapowiedź (środa, 19:00)

Ostatnie tygodnie stały pod znakiem ogromnego kryzysu Chelsea. Londyńczycy mieli problemy z wygrywaniem spotkań, a ich sama postawa była bardzo kiepska. Frank Lampard nie miał pomysłu na usprawnienie gry swojej drużyny, przez co osunęła się ona w tabeli i plasuje się obecnie na 10. miejscu. Dla zarządu The Blues był to moment, w którym musieli oni podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji zespołu, przez co Lamparda na stanowisku trenera Chelsea zastąpił zwolniony niedawno z PSG Thomas Tuchel. Gra londyńczyków nie porywała, a media donosiły o rzekomym konflikcie na linii Lampard – zawodnicy, przez co niektórzy z nich mogli grać po prostu “na zwolnienie” szkoleniowca. Teraz, gdy pieczę nad drużyną objął Tuchel będzie to idealna okazja dla wszystkich graczy na zaprezentowanie swoich umiejętności przed nowym menedżerem.

Wolverhampton jest w jeszcze gorszej formie od Chelsea, co może być pewną niespodzianką patrząc na potencjał sportowy drużyny a także postawę w poprzednim sezonie. Wilki po raz ostatni w Premier League wygrali w grudniu, kiedy to ich przeciwnikiem była… Chelsea. Od tego czasu ekipa Nuno Espirito Santo rozegrała 6 meczów zdobywając łącznie 2 punkty. W FA Cup udało im się odprawić z kwitkiem dwóch rywali, jednak ich postawa nie była zadowalająca, zwłaszcza w starciu z szóstoligowym Chorley. Wolverhampton wygrało 1:0, jednak kompletnie niezauważalna była różnica kilku poziomów rozgrywkowych.

Chelsea – Wolverhampton kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 1.70

– remis, kurs: 3.85

– zwycięstwo Wolves, kurs: 4.95

Chelsea – Wolverhampton nasze typy

Piłkarze Chelsea mogą być bardzo zdeterminowani, aby pokazać się z jak najlepszej strony przed nowym szkoleniowcem. Wolverhampton nie jest w dobrej dyspozycji, co może stanowić idealną szansę dla The Blues. Typujemy ich zwycięstwo oraz gola Hudsona-Odoi, którego fanem talentu jest rzekomo Tuchel.

Chelsea – Wolverhampton | Typ: Chelsea wygra @1.70 STS

Chelsea – Wolverhampton | Typ: Hudson-Odoi strzeli gola @4.75 STS