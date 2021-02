Newcastle – Crystal Palace. Typy, kursy (02.02.2021)

Pojedynki czołowych drużyn to nie wszystko czym uraczy nas dzisiaj Premier League. Jednym z dwóch spotkań rozgrywanych o 21:15 będzie starcie Newcastle z Crystal Palace. Obie drużyny nie są w najwyższej formie i tracą dystans do górnej połowy tabeli. Kto zagra dzisiaj lepiej i zgarnie komplet oczek?

Newcastle – Crystal Palace zapowiedź (wtorek, 21:15)

Dla gospodarzy blisko dwa ostatnie miesiące stały pod znakiem ogromnego dołka formy. Newcastle rozegrało w tym czasie 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach dwukrotnie remisując i ponosząc aż dziewięć porażek. Sytuacja ta odwróciła się o 180 stopni w dość niespodziewanie wygranej potyczce z dobrze spisującym się Evertonem. Ekipa Srok nie pozwoliła na zbyt wiele The Toffees i dzięki skutecznym kontratakom przerwała ogromną niemoc i zapisała na swoim koncie komplet oczek.

Crystal Palace również miało w ostatnim czasie duże problemy ze zdobywaniem punktów. Biorąc pod uwagę analogiczny okres co w przypadku Newcastle, czyli ostatnie 11 starć, ekipa Orłów zanotowała tylko dwa zwycięstwa – z najsłabszym w stawce Sheffield oraz z będącym w kryzysie Wolverhampton. To właśnie zwycięstwo z Wilkami w ostatniej kolejce może być zastrzykiem optymizmu dla graczy Roya Hodgsona, choć biorąc pod uwagę sytuację w tabeli trudno spodziewać się, by mieli oni jeszcze przed sobą jakiekolwiek realne cele na ten sezon ligowy. Pierwszy mecz w tym sezonie pomiędzy obiema drużynami zakończył się zwycięstwem Newcastle 2:0.

Newcastle – Crystal Palace kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Newcastle, kurs: 2.75

– remis, kurs: 3.10

– zwycięstwo Crystal Palace, kurs: 2.75

Newcastle – Crystal Palace nasze typy

Analizując ostatnie tygodnie w wykonaniu obu zespołów trudno przewidzieć tutaj zwycięzcę, gdyż obie drużyny nie prezentowały się z dobrej strony. Typujemy zatem gole z obu stron, gdyż zarówno Newcastle, jak i Crystal Palace mają ustabilizowaną sytuację w tabeli.

Newcastle – Crystal Palace | Typ: BTTS @1.93 STS

Newcastle – Crystal Palace | Typ: Remis @3.10 STS