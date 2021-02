Fulham – Leicester. Typy, kursy (03.02.2021)

Jednym ze spotkań mających spory wpływ na układ zarówno czołówki jak i strefy spadkowej będzie dzisiejsza konfrontacja Fulham z Leicester. Gospodarze potrzebują koniecznie punktów, które pozwolą im zbliżyć się do bezpiecznych miejsc, podczas gdy goście powalczą o utrzymanie się w czołowej czwórce.

Fulham – Leicester zapowiedź (środa, 19:00)

Gra Fulham na przełomie grudnia oraz stycznia zdawała się poprawiać i kwestią czasu wydawało się także znaczące poprawienie rezultatów. Przyzwoita postawa z czołowymi ekipami nie przełożyła się jednak na taką samą z zespołami będącymi w zasięgu The Cottagers. Drużyna prowadzona przez Scotta Parkera zanotowała tylko dwa remisy z Brighton oraz WBA czyli głównymi rywalami w walce o utrzymanie. Podziały punktów z tego typu zespołami na pewno nie będą satysfakcjonować Fulham, które potrzebuje zwycięstw, by myśleć o utrzymaniu się w Premier League.

Jeśli chodzi o Leicester to po serii bardzo dobrych rezultatów przyszły im ostatnio dwie wpadki czyli remis z Evertonem i porażka z Leeds. Ekipa Lisów mimo to nadal plasuje się w czołowej czwórce i będzie chciała utrzymać to miejsce do samego końca rozgrywek. Drużyna Brendana Rodgersa będzie starała się dzisiaj powrócić na odpowiednie tory dzięki zwycięstwu. Dodatkowym czynnikiem motywującym Leicester może być także żądza rewanżu za pierwsze spotkanie tego sezonu pomiędzy tymi zespołami, które to Lisy przegrały 1:2.

Fulham – Leicester kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Fulham, kurs: 3.90

– remis, kurs: 3.40

– zwycięstwo Leicester, kurs: 2.00

Fulham – Leicester nasze typy

Leicester zagra dziś bez Jamie’ego Vardy’ego, który w ofensywie stanowił główną postać. Fulham będzie zmuszone do ataków, co może być jak woda na młyn dla Leicester, które dobrze czuje się w kontratakach. W dobrej formie jest Barnes i jego gola spróbujemy też wytypować.

Fulham – Leicester | Typ: Barnes strzeli gola @3.50 STS

Fulham – Leicester | Typ: Leicester wygra @2.00 STS