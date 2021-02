Krystian Wachowiak kolejnym transferem Wisły Kraków

Krystian Wachowiak, który do tej pory występował w Chojniczance Chojnice, wkrótce może zadebiutować w ekstraklasie. Piłkarz podpisał kontrakt z Wisłą Kraków.

Rekord transferowy Chojniczanki

Krystian Wachowiak jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz, aczkolwiek pierwsze kroki w profesjonalnej piłce stawiał w Chojniczance. W zespole z Chojnic piłkarz występował od 2018 roku, a w wieku 17 lat zadebiutował w meczu I ligi. Od tamtej pory 19-latek wystąpił w 48 meczach, zdobywając cztery gole i zaliczając trzy asysty.

Piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy już od pewnego czasu znajdował się na celownikach klubów ekstraklasy. O możliwym transferze mówiło się latem, aczkolwiek z doniesień “Dziennika Polskiego” wynikało, że najbardziej możliwe jest jego odejście do Cracovii. “Biała Gwiazda” jednak również wyrażała zainteresowanie 19-latkiem i już zimą była faworytem do pozyskania młodzieżowca.

Kolejny transfer Wisły Kraków

W lutym 2021 roku Krystian Wachowiak został oficjalnie najdroższym piłkarzem w historii Chojniczanki. Piłkarz powędrował do Wisły Kraków za około pół miliona złotych. Co więcej, poprzedni klub zagwarantował sobie w umowie Wachowiaka 18 procent od następnego transferu. 19-latek podpisał z “Białą Gwiazdą” umowę do końca sezonu 2024/2025.

Młodzieżowiec jest czwartym zimowym transferem Wisły Kraków. Wcześniej kontrakt z klubem podpisali Tim Hall (który już pożegnał się z zespołem), Zan Medved i Souleymane Kone.