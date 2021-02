Chelsea – Newcastle. Typy, kursy (15.02.2021)

24. kolejkę Premier League zakończy pojedynek Chelsea z Newcastle. Dla gospodarzy będzie to idealna szansa do ponownego znalezienia się w top 4, podczas gdy goście potrzebują punktów do utrzymania się w stawce. Potyczka zapowiada się więc arcyciekawie mimo zdecydowanego faworyta w postaci ekipy The Blues. Czy drużynę Srok stać na sprawienie niespodzianki?

Chelsea – Newcastle zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

The Blues notują coraz lepsze rezultaty pod wodzą Thomasa Tuchela. Londyńczycy zapisali na swoim koncie trzy kolejne zwycięstwa ligowe, co przy potknięciach rywali poskutkowało przesunięciem się na 5. pozycję w tabeli. Komplet punktów w starciu z Newcastle prawie na pewno pozwoli Chelsea awansować do czołowej czwórki kosztem Liverpoolu. Nadal z urazem boryka się jeszcze Thiago Silva, którego dzisiaj nie ujrzymy na boisku, ale i tak pod względem kadrowym The Blues wyglądają bardzo dobrze. Zwycięstwa z Burnley, Tottenhamem oraz Sheffield na pewno budująco wpłynęły na ich morale, a biorąc pod uwagę styl dzisiejszego przeciwnika możemy spodziewać się podobnego przebiegu meczu.

Newcastle ma za sobą bardzo słaby okres, za sprawą którego spadli w tabeli aż na 17. miejsce. Przewaga nad znajdującym się w strefie spadkowej Fulham wydaje się dość bezpieczna, gdyż wynosi siedem punktów, ale na pewno nie pozwala ona spać spokojnie drużynie prowadzonej przez Steve’a Bruce’a. Zwycięstwa w ostatnich tygodniach z Evertonem oraz Southampton dają jednak sporo optymizmu zespołowi Srok, która nie ma najlepszych wspomnień ze Stamford Bridge. Chelsea nie pozwala urwać sobie punktu w starciach z Newcastle już od 2012 roku.

Chelsea – Newcastle kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 1.27

– remis, kurs: 5.50

– zwycięstwo Newcastle, kurs: 11.00

Chelsea – Newcastle nasze typy

Chelsea gra ofensywną piłkę opartą na długim posiadaniu piłki. Dla Newcastle będzie to jak woda na młyn, gdyż są oni drużyną z jednym z najniższych procentów posiadania piłki. Przy braku Wilsona ekipa Srok może być bezzębna, co raczej nie zwiastuje im dobrze. Biorąc pod uwagę raczej niewiele goli strzelanych przez Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela spodziewamy się underowego pojedynku.

Chelsea – Newcastle | Typ: Poniżej 2,5 gola @2.14 BETFAN

Chelsea – Newcastle | Typ: Hudson-Odoi strzeli gola @3.00 BETFAN