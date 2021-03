Miedź Legnica – GKS Bełchatów. Typy, kursy (05.03.2021)

W teorii to powinno być jednostronne spotkanie. Miedź chce wrócić do Ekstraklasy, zaś GKS będzie walczyć o utrzymanie. Tyle że Brunatni już wiele razy pokazali w tym sezonie, że nie można ich skreślać. To powinno nam zwiastować emocje.

Miedź Legnica – GKS Bełchatów zapowiedź (piątek, 17:00)

Jedni i drudzy mają za sobą falstart na inauguracje rundy wiosennej. Tyle że nastroje mogą być kompletnie inne. Dlaczego? Mieli kompletnie innych przeciwników oraz inne są cele obu ekip. Zacznijmy od Miedzi, która chce wracać na najwyższy poziom. Przed tygodniem przegrali w Nowym Sączu z Sandecją, chociaż rywal znacznie niżej notowany. Do tego Miedź nadal ma ogromne kłopoty z defensywą. 25 straconych goli to wynik na poziomie dołu tabeli, a nie kogoś, kto aspiruje do awansu. W ataku znacznie lepiej to wygląda, choć też w wielu spotkaniach jesienią byli bardzo nieskuteczni.

GKS Bełchatów zagrał górnicze derby z Górnikiem Łęczna. Ekipa z Lubelszczyzny walczy o awans, więc wygrała 2:1. Trzeba jednak przyznać, że Brunatni mieli kilka okazji na więcej goli i na to, by zremisować pierwsze spotkanie. Teraz zadanie wcale nie łatwiejsze, a punkty trzeba zbierać. Za nimi Zagłębie Sosnowiec i Resovia, która rozpoczęła od wygranej. A nie ma wątpliwości, że kadrowo GKS Bełchatów może się okazać najsłabszym pierwszoligowcem. To oznacza bardzo trudną wiosnę w woj. łódzkim.

Miedź Legnica – GKS Bełchatów kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Miedź wygra, kurs: 1,67

GKS wygra, kurs: 5,00

Remis, kurs: 3,45

Miedź Legnica – GKS Bełchatów typy

Faworytem oczywiście gospodarze, ale GKS mimo kłopotów kilka niespodzianek już sprawił. Może i tym razem pójdą w tym kierunku i chociaż jednego gola strzelą w Legnicy.

Typ: Obie strzelą @ 1,85 TOTALbet