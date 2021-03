Tottenham – Crystal Palace. Typy, kursy (7.03.2021)

Tottenham już chyba na dobrą wrócił na zwycięską ścieżkę. To zatem dobrze wróży przed niedzielnym bojem z Crystal Palace.

Tottenham – Crystal Palace zapowiedź

Licząc rozgrywki Premier League i Ligi Europy, „Koguty” wygrały cztery z pięciu ostatnich gier. To ewidentny postęp w porównaniu z przełomem stycznia i lutego, kiedy to podopieczni Jose Mourinho aż pięciokrotnie schodzili z boiska pokonani, zarówno w lidze angielskiej, jak i w Pucharze Anglii.

Crystal Palace także ma ostatnio dobry czas. W Premier League jest niepokonane od trzech meczów (zwycięstwo i dwa remisy). W tygodniu, „The Eagles” nie dali się pokonać Manchesterowi United, remisując 0:0.

Grudniowe starcie tych ekip na Selhurst Park zakończyło się remisem. I patrząc na jego przebieg, był to rezultat absolutnie sprawiedliwy.

Tottenham – Crystal Palace kursy

Bukmacherzy przewidują łatwą przeprawę „Spurs”. Kurs na gospodarzy to bowiem 1,44, podczas gdy na gości to aż 7,53. Kurs na remis to z kolei 4,70.

Tottenham – Crystal Palace nasze typy

My również przewidujemy łatwą wygraną Tottenhamu. Tym bardziej, że Roy Hodgson nie będzie mógł skorzystać z usług aż ośmiu graczy, podczas gdy Jose Mourinho do dyspozycji nie będzie miał prawdopodobnie jedynie Giovanniego Lo Celso.

Tottenham – Crystal Palace |Typ: zespół 1 strzeli @1,13 Totolotek

Tottenham – Crystal Palace | Typ: powyżej 2,5 goli na mecz @1,80 Totolotek