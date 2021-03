Arminia Bielefeld – Werder Brema. Typy, kursy (10.03.2021)

W środowy wieczór odbędzie się zaległy mecz 20. kolejki Bundesligi. Do Bielefeldu przyjeżdża Werder Brema. Faworytem goście, ale trzeba pamiętać, że Arminia rozpoczyna walkę o uniknięcie spadku, a nawet baraży. Dlatego każdy punkt będzie na wagę złota.

Arminia Bielefeld – Werder Brema zapowiedź (środa, 18:30)

Dla gospodarzy zaległy mecz to okazja na ucieczkę ze strefy barażowej. Na dzisiaj mają 19 punktów i zaledwie jeden przewagi nad FSV Mainz, które otwiera strefę spadkową. Z kolei w drugą stronę, w górę, jest równie blisko, gdyż ledwie dwa do Herthy i trzy do FC Koeln. Krótko mówiąc sytuacja bardzo napięta, a sezon wchodzi w decydującą fazę. Tyle że gra Arminii to takie najścia serii. W styczniu udało się zaliczyć serie trzech meczów bez porażki. Od tamtej pory jednak nie jest zbyt wesoło, gdyż zaliczyli cztery porażki i dwa remisy. Jednak, gdy przegrywali to wysoko: 1:5 z Eintrachtem, 1:3 z Kolonią, 0:3 z Wolfsburgiem czy Borussią Dortmund. Dla przykładu potrafili zremisować z… Bayernem na wyjeździe.

Z kolei Werder radzi sobie w ostatnich tygodniach coraz lepiej. W zasadzie jedyną rysą na ich wynikach był wyjazd do Sinsheim, gdzie dostali lanie 0:4 od Hoffenheim. Były jednak wygrane z Eintrachtem czy Herthą. Poza tym bardzo często remisują.

Arminia Bielefeld – Werder Brema kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Arminia wygra, kurs: 3,35

Weder wygra, kurs: 2,32

Remis, kurs: 3,15

Arminia Bielefeld – Werder Brema typy

Jedni i drudzy nie mają spokojnej sytuacji. To oznacza, że nie powinno być miejsca dla kunktatorstwa.

Typ: Obie strzelą @ 2,00 TOTALbet