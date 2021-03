Tottenham – Dinamo Zagrzeb. Typy, kursy (11.03.2021)

1/8 finału Ligi Europy zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Również interesująco zapowiada się dzisiejsze starcie angielskiej ekipy z chorwacką. Tottenham zagra z Dinamem Zagrzeb i choć bukmacherzy nie mają większych wątpliwości co do doboru faworyta tego meczu, to na pewno goście z Chorwacji będą chcieli pokazać się z dobrej strony i postraszyć zdecydowanie bardziej doświadczonych rywali z Anglii. Ekipa Jose Mourinho jest jednak w ostatnim czasie na fali i zawodnicy Tottenhamu będą chcieli wygrać po raz kolejny z rzędu. Liga Europy to obecnie najłatwiejsza droga do uzyskania prawa gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, więc na pewno gospodarze dzisiejszego meczu potraktują swoich rywali z Chorwacji poważnie.

Tottenham – Dinamo Zagrzeb zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia wyszli już chyba ze swojego największego kryzysu w tym sezonie. Do zdrowia już jakiś czas temu wrócił Harry Kane, a Tottenham zaczął wygrywać mecz za meczem na krajowym podwórku. Dodatkowo w Lidze Europy udało się angielskiej ekipie bez większych problemów wyrzucić swoich rywali, więc fani Tottenhamu mogą być zadowoleni z postawy swoich ulubieńców w ostatnim czasie. Dzisiejsze starcie nie powinno należeć do tych najtrudniejszych, ale gospodarze muszą szanować swoich rywali jeśli nie chcą zaliczyć wpadki.

Goście dzisiejszego meczu na krajowym podwórku wykonują swoją robotę i na pewno kibice Dinama nie mogą narzekać na postawę swojej ekipy w Chorwacji. W europejskich pucharach również wyniki są naprawdę zadowalające, bo już sam awans do 1/8 finału Ligi Europy jest dla Dinama Zagrzeb ogromnym sukcesem. Żeby awansować do ćwierćfinału trzeba będzie pokonać Tottenham i to już jest naprawdę bardzo trudne zadanie. Mimo wszystko goście dzisiejszego starcia grają bez większej presji i być może dlatego ekipa z Chorwacji będzie w stanie zaskoczyć rywali z Anglii.

Tottenham – Dinamo Zagrzeb kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Tottenham. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.42. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Tottenham – Dinamo Zagrzeb, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.85. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 7.15.

Tottenham – Dinamo Zagrzeb nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się wygranej gospodarzy. Tottenham dysponuje zdecydowanie większym budżetem od swoich rywali z Chorwacji, a dodatkowo Jose Mourinho może korzystać z większej liczby graczy, którzy mają spore doświadczenie na arenie międzynarodowej. Ekipa Dinamo jednak charakteryzuje się odważnym stylem gry i na pewno nikt nie będzie bronił się przez cały mecz przed Tottenhamem. Mimo wszystko gospodarze dzisiejszego starcia na pewno nie zlekceważą swoich rywali, bo dla Jose Mourinho rozgrywki Ligi Europy są ważne, a zawodnicy ekipy z Londynu dobrze wiedzą, że jest to dobra okazja żeby zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

Tottenham – Dinamo Zagrzeb | Typ: handicap: Tottenham -1 @2.09 STS

Tottenham – Dinamo Zagrzeb | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.82 STS