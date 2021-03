Jacek Magiera nie jest już trenerem reprezentacji Polski U-19

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o zmianach w kadrze U-19. W dniu 11 marca 2021 roku, obowiązki trenera reprezentacji przestał pełnić Jacek Magiera, który przejął tę funkcję 20 czerwca ubiegłego roku.

Po ponad dwóch latach pracy w kadrze U-20, Jacek Magiera został w czerwcu selekcjonerem reprezentacji U-19, prowadząc naszą drużynę w dwóch meczach towarzyskich. Podczas rywalizacji z Niemcami oraz w starciu z Danią. W obu tych potyczkach “Biało-Czerwonym” nie udało się zanotować zwycięstwa, gdyż w meczu z Niemcami padł remis 1:1, natomiast spotkanie z Danią zakończyło się porażką Polski 1:3.

Jacek Magiera nie jest już selekcjonerem kadry u-19

W czwartek PZPN poinformował o zakończeniu pracy Jacka Magiery z kadrą U-19. Słowa Zbigniewa Bońka potwierdziły, iż 44-letni szkoleniowiec wróci do piłki klubowej – Trener Magiera poprosił mnie o rozmowę i powiedział, że w związku z brakiem możliwość gry, chciałby poszukać innych wyzwań i wrócić do piłki klubowej. Chciałby po prostu robić to, co kocha i umie najlepiej, a w tym momencie piłka w młodzieżowym wydaniu reprezentacyjnym została zamrożona. Rozumiem Jacka, dlatego też zdecydowaliśmy się rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Trener Magiera jest bardzo lojalnym pracownikiem, który wywiązywał się ze wszystkich powierzonych mu zadań. Chciałbym mu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju polskiej piłki, jego profesjonalizm, pasję, zaangażowanie i poświęcenie. Jacek zawsze może liczyć na nasze wsparcie. Życzę mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej.

W takich słowach z kadrą pożegnał się natomiast Jacek Magiera – Ja również chciałbym podziękować za zaufanie i lata świetnej współpracy. To był wspaniały czas. Pracowałem w znakomitych warunkach, wszystko zawsze było zorganizowane na najwyższym poziomie, dzięki czemu mogłem skupić się wyłącznie na pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, rozwoju zawodników. Myślę, że udało nam się zrobić wiele dobrego. Pewien etap się jednak skończył. Brak możliwość pojechania na młodzieżowe mistrzostwa Europy spowodował, że postanowiłem poszukać nowych wyzwań.

Można przypuszczać, że już wkrótce Jacek Magiera przejmie zespół z PKO BP Ekstraklasy. Opcji wydaje się sporo, gdyż w kilku drużynach sytuacja trenerów jest bardzo niepewna.