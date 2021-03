Sevilla – Real Betis. Typy, kursy (14.03.2021)

Weekend z hiszpańską piłka zakończymy derbami Sevilli. Czy piłkarze Betisu wykorzystają gorszy okres swoich dzisiejszych rywali?

Sevilla – Real Betis zapowiedź (niedziela, 21:00)

Sevilla przeżywa w ostatnich tygodniach prawdziwy kryzys formy. Zespół w swoich poprzednich 4 spotkaniach zanotował 3 porażki oraz remis. Przegrane w starciach z Barceloną były na pewno bolesne, jednak porażka z Elche to bez wątpienia cios w policzek dla sympatyków drużyny. Do tego Sevilla po remisie 2:2 w rewanżowym starciu z Borussią Dortmund, zmuszona była do pożegnania się z rozgrywkami Champions League. Sevillistas jeszcze niedawno walczyli z Barceloną o trzecie miejsce w tabeli. Obecnie piłkarze z Ramon Sanchez Pizjuan zajmują czwartą lokatę, a do top 3 tracą już 8 punktów. Co więcej, ich przewaga nad znajdującym się miejsce niżej Realem Sociedad wynosi zaledwie 3 oczka.

Real Betis z kolei prezentuje nam ostatnio naprawdę wyśmienitą grę. Wygrana wynikiem 3:2 w ostatniej kolejce nad Deportivo Alaves była czwartym kolejnym zwycięstwem ekipy Pellegriniego w lidze. W 2021 roku zespół przegrał tylko dwa razy – z Barceloną w lidze (2:3) oraz z Athletikiem Bilbao w Copa del Rey (1:1, porażka po rzutach karnych). Betis zajmuje na ten moment szóste miejsce w stawce, tracąc do swojego dzisiejszego rywala 5 punktów. Europuchary wydają się dla Verdiblancos co raz bardziej realne, bowiem przewaga nad siódmym Villarrealem wynosi obecnie aż 5 punktów.

Sevilla – Real Betis kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Sevilli – 2.00; remis – 3.40; zwycięstwo Betisu – 3.90.

Sevilla – Real Betis nasze typy

Starcia derbowe rządzą się swoimi prawami. Z pewnością będzie to bardzo zacięty i wyrównany pojedynek. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz na over kornerów. Goście w 2021 roku są jedną z najlepszych drużyn w lidze.

Sevilla – Real Betis | Typ: BTTS @1.93 BETFAN

Sevilla – Real Betis | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych @3.25 BETFAN