Molde – Granada. Typy, kursy (18.03.2021)

Walka o ćwierćfinał Ligi Europy trwa w najlepsze, mimo że w większości par mamy już zdecydowanych faworytów. Tak też jest w przypadku starcia Molde z Granadą, gdzie Hiszpanie mają pokaźną zaliczkę z pierwszego spotkania. Czy drużyna z Norwegii będzie w stanie odwrócić losy dwumeczu?

Molde – Granada zapowiedź (czwartek, 18:55)

O piłkarzach Molde trudno jest cokolwiek powiedzieć, gdyż rozgrywki w Eliteserien zakończyły się już w grudniu. Od tego czasu Norwegowie rozegrali zaledwie kilka meczów sparingowych oraz spotkania w ramach Ligi Europy. O ile dwumecz z Hoffenheim potoczył się po myśli Molde, tak pierwszy mecz z Granadą nie był już tak udany. Porażka 0:2 to nie jedyne złe informacje, gdyż z powodu czerwonej kartki w rewanżu nie zobaczymy Ellingsena.

Granada z kolei może w pełni skupić się na rozgrywkach Ligi Europy, gdyż ich sytuacja w tabeli jest bezpieczna, a strata do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie jest zbyt duża do odrobienia. Mimo to, Hiszpanie potrafią zwyciężać również w LaLiga, co pokazują komplety punktów w spotkaniach z Elche oraz Realem Sociedad.

Molde – Granada kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Molde, kurs: 3.15

– remis, kurs: 3.65

– zwycięstwo Granady, kurs: 2.23

Molde – Granada nasze typy

Spotkanie dwóch drużyn z najniższym współczynnikiem UEFA w 1/8 finału LE nie zapowiada się nader ciekawie. Goście powinni jednak obronić zaliczkę z pierwszego spotkania i awansować dalej. Typujemy otwarty mecz.

Molde – Granada | Typ: BTTS @1.74 BETFAN

Molde – Granada | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.88 BETFAN