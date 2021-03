Juventus F.C. – Benevento Calcio. Typy, kursy (21.03.2021)

Juventus F.C. już się otrząsnął po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Teraz w Serie A rozpoczyna pościg za Interem Mediolan.

Juventus F.C. – Benevento Calcio zapowiedź

Po zwycięstwie z FC Porto 3:2, które jednak nie wystarczyło do awansu do ¼ finału Ligi Mistrzów, turyńczycy pokonali w lidze włoskiej Cagliari Calcio. Była to ich trzecia wygrana z rzędu. Do drugiego w tabeli Serie A AC Milan, piłkarze Andrei Prilo tracą tylko punkt. W dodatku mają jeden mecz do rozegrania więcej, aniżeli „Rossoneri”.

Benevento z kolei ostatnio dostaje lanie z kim popadnie. Zespół Kamila Glika od 11 meczów czeka na zwycięstwo (sześć porażek, pięć remisów). Ostatni raz „Stregoni” zdobyli trzy punkty 6 stycznia.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu

Jesienią popularni „Czarownicy” sprawili nie lada niespodziankę, remisując z faworyzowanym Juve 1:1 na Stadio Ciro Vigorito.

Juventus F.C. – Benevento Calcio kursy

Bukmacherzy nie dają większych szans na sukces drużynie Filippo Inzaghiego. Za triumf Benevento Totolotek płaci aż 13,19. Wysoki jest też kurs na remis (7,10). Z kolei stawiając na „Starą Damę” zarobić można jedynie 1,20 zł.

Juventus F.C. – Benevento Calcio nasze typy

My także nie mamy wątpliwości, że Juventus zdobędzie trzy punkty. Tym bardziej, że Wojciech Szczęsny i spółka nie tylko naciskają na AC Milan, ale też w dalszej perspektywie chcą jeszcze dogonić Inter, do którego obecnie tracą już 10 punktów.

Juventus – Benevento | Typ: powyżej 2,5 gola na mecz @1,42 Totolotek

Juventus – Benevento | Typ: ilość goli w meczu: 2-3 @2,28 Totolotek