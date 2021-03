Chelsea – Sheffield. Typy, kursy (21.03.2021)

W niedzielę zobaczyć będziemy mogli kolejne dwa ćwierćfinały FA Cup. W pierwszym z nich Chelsea zmierzy się na Stamford Bridge z Sheffield. Faworyta tej potyczki nietrudno jest wskazać, ale czy The Blues mogą spodziewać się łatwej przeprawy?

Chelsea – Sheffield zapowiedź (niedziela, 14:30)

The Blues pod wodzą Thomasa Tuchela wciąż pozostają niepokonani a przedłużony „miesiąc miodowy” trwa. Niemiec prowadził Chelsea już w 13. oficjalnych spotkaniach dziewięciokrotnie zwyciężając i czterokrotnie remisując. Na szczególną uwagę zasługuje kapitalna postawa defensywy londyńczyków, bowiem stracili oni w tym czasie zaledwie dwie bramki, w tym jedną po samobójczym trafieniu Ruedigera. Chelsea jest na pewno w kapitalnych nastrojach po wyeliminowaniu Atletico i awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się z FC Porto.

Sheffield znajduje się na kompletnie odmiennym biegunie jeśli chodzi o formę czy też nastroje w drużynie. Ekipa Szabli jest już w zasadzie pogodzona ze spadkiem do Championship, gdzie będzie próbowała się odbudować i powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnia kolejka ligowa to kompromitująca porażka aż 0:5 z Leicester, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na morale zawodników może być zwolnienie Chrisa Wildera.

Chelsea – Sheffield kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 1.25

– remis, kurs: 6.00

– zwycięstwo Sheffield, kurs: 12.00

Chelsea – Sheffield nasze typy

Szukanie jakichkolwiek argumentów przemawiających za Sheffield jest bardzo ciężkim zadaniem. Chelsea jest w ogromnym gazie i dysponuje szeroką kadrą, co powinno mieć dzisiaj decydujące znaczenie. Typujemy przekonujące zwycięstwo gospodarzy.

Chelsea – Sheffield | Typ: Chelsea wygra przynajmniej dwiema bramkami @1.67 BETFAN

Chelsea – Sheffield | Typ: Chelsea – Liczba celnych strzałów na bramkę – powyżej 6.5 @1.83 BETFAN