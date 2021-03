🇭🇷 Chorwacja – Malta 🇲🇹 Typy, kursy (30.03.2021)

Grupa H już przed rozpoczęciem eliminacji wydawała się być bardzo ciekawa i wyrównana, a po dwóch spotkaniach widać, że te predykcje były bardzo trafione. Jednakże dzisiejsze starcie Chorwacji z Maltą nie powinno być wyrównane i raczej należy spodziewać się pewnego zwycięstwa gospodarzy, którzy tych trzech punktów aktualnie bardzo potrzebują. Bukmacherzy również nie mają żadnych wątpliwości i spodziewają się wygranej wicemistrzów świata, którzy na pewno są źli po porażce ze Słowenią. Dzisiaj gospodarzy czeka jednak teoretycznie łatwe zadanie i raczej nie można oczekiwać od Malty, że przeciwstawi się swoim rywalom, którzy w swoim składzie mają wielu zawodników, którzy mogliby grać w czołowych klubach Europy. Mimo wszystko szykuje się naprawdę interesujące starcie.

Chorwacja – Malta zapowiedź (wtorek, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania co prawda wygrali ostatnio z Cyprem, ale pierwsze spotkanie eliminacyjne było dla gospodarzy bardzo frustrujące. Wicemistrzowie świata nie zdobyli żadnego punktu w wyjazdowym meczu ze Słowenią i na pewno bardzo to skomplikowało sprawę spokojnego awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Jednakże dzisiaj gospodarze nie powinni raczej martwić się o stratę punktów, bo do Chorwacji przyjeżdża reprezentacja Malty. W piłce nożnej jednak wszystko jest możliwe i wicemistrzowie świata nie mogą zlekceważyć swoich rywali jeśli liczą na łatwe zwycięstwo.

Goście dzisiejszego meczu również rozegrali już dwa spotkania w tych eliminacjach. Były to całkiem dobre spotkania dla Malty, bo choć w pierwszym meczu nie udało im się zdobyć punktów w starciu z Rosją, to w drugim meczu wyrwali na wyjeździe jeden punkt ze Słowacją i był to ogromny sukces dla tej ekipy. Dzisiaj o kolejne oczka nie będzie łatwo, ale na pewno ostatnie starcie pozwoli uwierzyć gościom w swoje umiejętności i być może ekipa Malty będzie punktowała teraz częściej.

Chorwacja – Malta kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Chorwacja. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.07. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chorwacja – Malta, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 10.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 40.00.

Chorwacja – Malta nasze typy

Choć goście w ostatnim spotkaniu dali sobie radę i zremisowali w starciu ze Słowacją to na pewno dzisiaj o kolejne punkty nie będzie łatwo. Chorwacja to bardzo mocna ekipa, która po porażce w meczu ze Słowenią ma nadzieję na zwycięstwo w każdym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj gospodarze raczej nie będa mieli większych problemów ze swoimi rywalami, ale gracze Słowacji zapewne też tak myśleli. Ekipa Chorwacji nie może zlekceważyć swoich przeciwników jeśli myśli o pewnym zwycięstwie i trzech punktach na zakończenie okna reprezentacyjnego. Mimo wszystko można spodziewać się, że gospodarze pokażą się z naprawdę dobrej strony i nie dadzą większych szans swoim rywalom z Malty.

Chorwacja – Malta | Typ: powyżej 3,5 goli @2.02 BETFAN

Chorwacja – Malta | Typ: handicap: Chorwacja -2 @1.70 BETFAN