Kamil Glik z pierwszym golem w barwach Benevento

Kamil Glik po przerwie reprezentacyjnej ma powody do radości. W sobotnim meczu piłkarz Benevento zdobył bramkę w meczu z Parmą, aczkolwiek jego zespół zremisował 2:2.

Wciąż ważna postać reprezentacji Polski

Kamil Glik ma za sobą udane zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarz solidnie zaprezentował się we wszystkich trzech spotkaniach. Chociaż nie obyło się bez błędów w jego wykonaniu, jak choćby przy trzeciej bramce przeciwko Węgrom, na pewno zapewniał drużynie stabilność. Tym samym doświadczony obrońca udowodnił Paulo Sousie, że wciąż może być podstawowym zawodnikiem kadry. Warto dodać, że w meczu z Anglią wyszedł z kapitańską opaską na ramieniu.

Świetny występ przeciwko Parmie

Trzy dni po starciu z Anglią, Kamil Glik musiał przestawić się z powrotem na piłkę ligową. Pierwszy mecz po krótkiej przerwie od Serie A piłkarz może jednak zaliczyć do udanych. W 26. minucie to właśnie reprezentant Polski otworzył wynik spotkania. 33-latek przyjął podanie od Federico Barby i skierował piłkę do pustej bramki. Dla polskiego obrońcy był to pierwszy gol w barwach Benevento, do którego trafił w ostatnim letnim oknie transferowym z AS Monaco.

Według portalu “SofaScore” najlepszym piłkarzem meczu w swoim zespole okazał się właśnie Kamil Glik. Reprezentant Polski nie tylko jednak strzelił gola, ale otrzymał notę “7.4” również za inne statystyki. Na pochwały zasługuje choćby statystyka wygranych pojedynków powietrznych, w których w pięciu z sześciu górą był 33-letni stoper. Poza tym, Glik aż dziewięć razy wybijał piłkę z okolic pola karnego Benevento.

Benevento skutecznie walczy o utrzymanie

Koniec końców, mecz zakończył się remisem. Benevento do 88. minuty prowadziło 2:1, aczkolwiek wówczas wyrównał rumuński napastnik Dennis Man, dla którego był to pierwszy gol w Serie A. Następnym rywalem zespołu z Polakiem w składzie będzie Sassuolo, z którym zmierzy się 12 kwietnia u siebie. Po remisie z Parmą podopieczni Filippo Inzaghiego zajmują 15. miejsce w Serie A z 30 punktami na koncie. Drużyna ma na koncie w tej chwili siedem oczek przewagi nad strefą spadkową.

Benevento – Parma 2:2

Glik 23′, Ionita 67′ – Kurtić 55′, Man 88′