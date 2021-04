Southampton – Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (04.04.2021)

Pierwszym niedzielnym meczem Premier League będzie starcie Southampton z Burnley. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli mając po 33 punkty. Przewaga nad strefą spadkową wydaje się być bezpieczna, jednak obie ekipy potrzebują jeszcze kilku oczek.

Southampton – Burnley zapowiedź (niedziela, 13:00)

Gospodarze kompletnie zatracili formę z początku sezonu i zaliczyli ogromny regres. W Premier League, na ostatnie 12 kolejek, zapisali na swoje konto zaledwie cztery punkty. Dziesięć porażek w tym okresie jest dramatycznym rezultatem, który nieco poprawia dobra postawa zespołu w FA Cup. Awans do półfinału jest świetnym osiągnięciem, ale tam czeka już na nich kapitalnie dysponowane w tym sezonie Leicester.

Burnley przeszło nieco odwrotną drogę do Southampton, gdyż w początkowej fazie sezonu można było przypuszczać, że The Clarets pożegnają się z Premier League. Nagła zwyżka formy poskutkowała lepszymi rezultatami, które pozwoliły im na odskoczenie od najsłabszych drużyn. Ostatnie osiem kolejek ekipy Seana Dyche’a to zaledwie jedna porażka.

Southampton – Burnley kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Southampton, kurs: 2.10

– remis, kurs: 3.35

– zwycięstwo Burnley, kurs: 3.77

Southampton – Burnley nasze typy

Bukmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo ekipie gospodarzy. Święci są jednak w bardzo słabej formie i to Burnley grało ostatnio zdecydowanie lepiej. Patrząc na style gry obu drużyn możemy spodziewać się dość wyrównanej potyczki z niewielką liczbą goli.

Southampton – Burnley | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.67 BETFAN

Southampton – Burnley | Typ: X @3.35 BETFAN