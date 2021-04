Brentford – Birmingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (06.04.2021)

Na zapleczu Premier League walka o awans trwa w najlepsze. Dwie pierwsze drużyny wysforowały się na dość pewne prowadzenie, choć znajdujący się na trzeciej pozycji Brentford również może jeszcze nawiązać walkę. Dzisiaj ich przeciwnikiem będzie słabo spisujące się Birmingham.

Brentford – Birmingham zapowiedź (wtorek, 20:00)

Brentford drugi rok z rzędu jest jedną z drużyn walczących o bezpośredni awans do Premier League. Sezon 2019/2020 zakończył się dla nich bardzo pechowo i w bieżącej kampanii spróbują oni nie musieć martwić się grą w barażach i awansować bezpośrednio. Strata do drugiego Watfordu wynosi co prawda dziesięć punktów, ale przy dwóch meczach rozegranych mniej może to wyglądać zgoła inaczej. Brentford musi zatem poszukać dzisiaj kompletu oczek, by wywrzeć jeszcze presję na ekipie Szerszeni. W znakomitej formie jest najlepszy strzelec tego sezonu Championship Ivan Toney, który zdobył już 28 bramek.

Birmingham nie jest w najciekawszej sytuacji i musi drżeć w walce o utrzymanie w Championship. Dla takiej marki spadek do League One byłby ogromnym ciosem. Ich obecna przewaga nad znajdującym się w strefie spadkowej Rotherham wynosi sześć punktów, co wydaje się dość bezpieczną różnicą, jednak rywale mają rozegrane aż trzy spotkania mniej. Bardzo ważne może okazać się ostatnie ligowe zwycięstwo ze Swansea 1:0.

Brentford – Birmingham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Brentford, kurs: 1.60

– remis, kurs: 3.70

– zwycięstwo Birmingham, kurs: 5.60

Brentford – Birmingham nasze typy

Spodziewamy się wymęczonego zwycięstwa gospodarzy, dla których może to być ostatnia szansa na włączenie się do walki o bezpośredni awans do Premier League.

Brentford – Birmingham | Typ: Brentford wygra @1.60 BETFAN

Brentford – Birmingham | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 8 rzutów rożnych @2.10 BETFAN