Bernd Schuster o przyszłości Messiego: To nie jest jego ostatnie El Clasico

Bernd Schuster na łamach “AS” zabrał głos w sprawie najbliższego El Clasico. Były piłkarz Barcelony i Realu Madryt stwierdził, że w sobotnim meczu nie będzie zdecydowanych faworytów.

Emocje przed El Clasico rosną

Cały piłkarski świat niedługo zacznie odliczać dni do kolejnego El Clasico. Mecz elektryzuje kibiców i piłkarskich ekspertów na całym świecie. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż stawka tego spotkania może być ogromna. W tej chwili oba zespoły dzielą bowiem w lidze dwa punkty i tracą niewiele do pierwszego Atletico. Tym sposobem zwycięzca może stać się głównym faworytem do końcowego trofeum.

Wyrównane szanse

W tym roku trudno jednoznacznie wskazać faworyta tego meczu. Właśnie tego zdania jest Bernd Schuster, który w przeszłości występował w Barcelonie i Realu Madryt, a także był trenerem drugiego z zespołów.

– Tym razem nie mam faworyta, oba zespoły są bardzo silne i są w dobrej formie. Tegoroczne El Clasico na pewno będzie gwarancją wysokiej jakości. Pozostało wiele meczów, ale zwycięstwo któregokolwiek z zespołów byłoby poważnym ciosem dla drugiego – przyznał Bernd Schuster.

Messi pozostanie w Barcelonie?

Przy okazji Niemiec zaznaczył, że Ronald Koeman powołał trudnemu zadaniu, gdyż przestawił Barcelonę na inne ustawienie niż dotychczas. Były trener Realu przyznał również, że spodziewa się, iż Lionel Messi pozostanie w zespole “Dumy Katalonii”.

– To nie będzie jego ostatnie El Clasico. Nie widzę Messiego w innym zespole ani w innym mieście. Przybycie Joana Laporty na stanowisko prezydenta sprzyjało mu i jestem przekonany, że dzięki temu podejmie decyzję o pozostaniu – dodał były trener Realu Madryt.