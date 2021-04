Jesus Gil Manzano poprowadzi “El Clasico”

Antonio Mateu Lahoz nie poprowadzi sobotniego “El Clasico”. Zamiast niego, piłkarzom Realu Madryt i FC Barcelony, gwizdać będzie Jesus Gil Manzano.

Kontuzja mięśnia

Kontrowersyjnego i barwnego arbitra z Walencji z meczu wykluczyła kontuzja mięśnia. Uraz jest efektem tego, że Lahoz w ciągu ostatnich siedmiu dni, sędziował już dwa spotkania. W niedzielę gwizdał w trakcie rywalizacji 29. kolejki La Ligi, Deportivo Alaves – Celta Vigo, zaś trzy dni później prowadził ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a PSG. Tym samym nie będzie miał okazji poprowadzić swojego szóstego “El Clasico” w karierze sędziowskiej.

Porachunki z Messim

Starcie hiszpańskich gigantów poprowadzi zatem 37-letni Jesus Gil Manzano, sędzia międzynarodowy od 2011 roku. Do tej pory Manzano prowadził 34 mecze Realu (bilans “Królewskich” z tych potyczek to 27 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki). Barcelonie gwizdał z kolei 27 razy (16 wygranych, 5 remisów i 6 porażek). Dobrych wspomnień z tym rozjemcą nie ma Leo Messi, który w styczniowym finale Superpucharu Hiszpanii, otrzymał od Manzano czerwoną kartkę. Trzy lata wcześniej zaś, ów arbiter w czasie meczu “Blaugrany” z Gironą (2:2), wyrzucił z boiska Clementa Langleta. Gdy po meczu chciał podziękować Argentyńczykowi za grę, ten zignorował wyciągniętą do niego rękę.

Niezadowoleni z takiej obsady sędziowskiej są również madryccy fani. W ankiecie “Marki” jedynie 37% wyraziło swoje zadowolenie z faktu, że arbitrem głównym będzie Manzano.