Florentino Perez pozostanie prezydentem Realu Madryt

Florentino Perez pozostanie na stanowisku prezydenta Realu Madryt. Hiszpan zgłosił się jako jedyny kandydat na to stanowisko.

Twórca potęgi “Królewskich”

O prezydencie Realu Madryt można powiedzieć wiele, ale jedno jest pewne – jest twórcą współczesnej historii klubu. Florentino Perez pełnił funkcję w latach 2000-2006, a po trzech latach wrócił do “Królewskich”. To właśnie za jego kadencji do stolicy Hiszpanii trafili Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo czy później Cristiano Ronaldo, Karim Benzema i Gareth Bale. Łącznie zarządzał do tej pory klubem przez pięć kadencji.

Do wyborów nie doszło

W tym roku socios Realu Madryt mieli pójść do urn po raz pierwszy od 2006 roku. Wtedy to Florentino Perez podał się do dymisji. Od kiedy jednak powrócił na stanowisko, nie miał żadnych kontrkandydatów. W tym roku o funkcję miał z nim jednak walczyć Enrique Riquelme – prezes ACS, hiszpańskiego giganta budowlanego. Biznesmen szykował się jednak na wybory po zakończeniu sezonu. Ostatecznie nie dopełnił terminu zgłoszeń, który dobiegł końca w poniedziałek o 23:59.

We wtorek po północy Florentino Perez został oficjalnie potwierdzony jako prezydent Realu Madryt na najbliższe cztery lata. Szósta kadencja Pereza wygaśnie w 2025, gdy Hiszpan skończy 78 lat.