Wisła Płock – Jagiellonia Białystok 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2021)

Mecz dw贸ch dru偶yn, kt贸re albo przed chwil膮, albo niedawno temu zmieni艂y trener贸w. Wis艂a P艂ock zrobi艂a to w tym tygodniu, a Jagiellonia Bia艂ystok ju偶 jaki艣 czas temu. Kto b臋dzie zatem faworytem tego meczu? Tabela m贸wi, 偶e go艣cie. Kursy pokazuj膮, 偶e gospodarze.聽

Wis艂a P艂ock – Jagiellonia Bia艂ystok zapowied藕 (niedziela, 15:00)

R贸偶nica pomi臋dzy tymi ekipami to na dzisiaj trzy miejsca w tabeli i sze艣膰 punkt贸w. Co ciekawe Wis艂a P艂ock bardzo dobrze sko艅czy艂a 2020 i kapitalnie rozpocz臋艂a 2021 rok. Tutaj dwie wygrane, tutaj dwa triumfy i uzbiera艂a si臋 seria czterech kolejnych zwyci臋stw. K艂opot w tym, 偶e to by艂y ostatnie skalpy Nafciarzy. Od tamtej pory Wis艂a zagra艂a osiem mecz贸w i zgarn臋艂a ledwie trzy punkty. Wszystko efekt remis贸w… W艂a艣nie takie granie zem艣ci艂o si臋 na Rados艂awie Sobolewskim. Najpierw by艂o g艂o艣no o jego odej艣ciu po sezonie. Tymczasem okaza艂o si臋, 偶e Sobolewskiego szybciej nie zobaczymy w P艂ocku. Miejsce by艂ego gracza Wis艂y Krak贸w zaj膮艂 Maciej Bartoszek… 艣wie偶o zwolniony z Korony Kielce w I lidze!

Po drugiej stronie Jagiellonia Bia艂ystok, kt贸ra jaki艣 czas temu zako艅czy艂a wsp贸艂prac臋 z Bogdanem Zaj膮cem. W ostatnich tygodniach wyniki nie s膮 najgorsze. Po serii sze艣ciu mecz贸w, w kt贸rych zdobyli ledwie dwa punkty, teraz przysz艂y dwa zwyci臋stwa na przestrzeni trzech gier. Zw艂aszcza triumf w Poznaniu smakowa艂 dobrze. W贸wczas Jaga przegrywa艂a 1:2 i gra艂a w os艂abieniu po czerwonej kartce B艂a偶eja Augustyna, a wyci膮gn臋艂a wynik na 3:2. Mo偶na powiedzie膰, 偶e ostatnio z Cracovi膮 r贸wnie偶 odwr贸cili losy meczu, gdy偶 przegrywali, a pokonali Pasy 2:1. W ligowej tabeli nadal jednak trudno by膰 optymist膮, skoro bia艂ostoczanie s膮 dopiero na 10. miejscu w tabeli, raczej bez szans na puchary.

Fakty meczowe

37 goli stracili jedni i drudzy w tym sezonie

Jagiellonia Bia艂ystok wygra艂a 2 z 3. ostatnich mecz贸w

Wis艂a P艂ock nie wygra艂a o艣miu mecz贸w z rz臋du. Ostatni triumf to 1:0 z Lechem w walentynki

Wis艂a P艂ock – Jagiellonia Bia艂ystok kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wis艂a wygra, kurs: 2,30

Jagiellonia wygra, kurs: 3,30

Remis, kurs: 3,45

Wis艂a P艂ock – Jagiellonia Bia艂ystok typy

Efekt nowej miot艂y mo偶e by膰 po stronie po stronie gospodarzy, ale Jagiellonia jest w lepszej formie. Wydaje si臋, 偶e go艣cie powinni si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w, jednak zabezpieczamy si臋 na wypadek remisu.

Typ: Jagiellonia (remis = nie ma zak艂adu) @ 2,25 TOTALbet