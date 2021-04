Legia Warszawa – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2021)

Ostatnim meczem w 25. kolejce b臋dzie starcie w stolicy. Legia Warszawa – Cracovia to mecz jednej z najlepszych polskich dru偶yn w 2021 roku, z jedn膮 z najgorszych w Ekstraklasie. Zdecydowanym faworytem b臋d膮 gospodarze, kt贸rzy pewnie zmierzaj膮 po tytu艂 mistrzowski.聽

Legia Warszawa – Cracovia zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Legioni艣ci wiosn膮 poza wpadk膮 w Bielsku-Bia艂ej praktycznie si臋 nie myl膮. By艂y remisy w Bia艂ymstoku czy Poznaniu, ale to bardziej ma艂e przystanki pomi臋dzy kolejnymi zwyci臋stwami. Wiele z nich by艂o niezwykle okaza艂ych. Mowa tutaj o 5:2 nad Wis艂膮 P艂ock, 4:0 w Lubinie czy niedawne 4:2 z Pogoni膮 w kolejce 艣wi膮tecznej. Ekipa Czes艂awa Michniewicza uciek艂a Pogoni na 10 punkt贸w, ale to ju偶 przesz艂o艣膰. Po minionej kolejce oraz pi膮tkowym meczu Portowc贸w, przewaga spad艂a do pi臋ciu oczek. Oczywi艣cie Legia ma mecz mniej, ale jednak sytuacja pokazuje, 偶e nadal warszawianie musz膮 zdobywa膰 punkty i wygrywa膰 kolejne mecze. A gdzie 艂atwiej o zwyci臋stwa ni偶 u siebie? Zw艂aszcza, gdy przyje偶d偶a tak s艂aby rywal jak Cracovia.

Pasy w 2021 roku odnios艂y zaledwie jedno ligowe zwyci臋stwo. Pokonali Lecha Pozna艅 i tyle by艂oby o pozytywach w zespole Micha艂a Probierza. W tygodniu odpadli z Pucharu Polski przegrywaj膮c w p贸艂finale z Rakowem. Szansa na obron臋 tytu艂u oraz ewentualne europejskie puchary zatem uciek艂y bezpowrotnie w tym sezonie. Cracovia musi si臋 skupi膰 na… obronie przed spadkiem. Pi臋膰 ujemnych punkt贸w w po艂膮czeniu z katastrofaln膮 wiosn膮 sprawi艂y, 偶e krakowski zesp贸艂 nadal nie jest pewny utrzymania. Przewaga nad ostatni膮 Stal膮 Mielec to ledwie trzy punkty, czyli zasi臋g jednego meczu. Wobec meczu na 艁azienkowskiej, to nie jest pozytywny scenariusz dla Cracovii.

Fakty meczowe

Legia w nowym roku zdoby艂a 23 na 30 mo偶liwych punkt贸w

Cracovia wygra艂a w 2021 roku zaledwie jeden ligowy mecz

Jesieni膮 w Krakowie wygra艂a Legia po golu Filipa Mladenovicia

Legia Warszawa – Cracovia kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Legia wygra, kurs: 1,52

Cracovia wygra, kurs: 7,40

Remis, kurs: 4,20

Legia Warszawa – Cracovia typy

Trudno uwierzy膰, by gospodarze mieli mie膰 k艂opoty z nisko notowanym rywalem. Legia jest faworytem i powinna zdecydowanie odprawi膰 kolejnego rywala w drodze po tytu艂. Stawiamy na zdecydowany triumf warszawian.

Typ: Legia powy偶ej 1,5 bramki @ 1,67 TOTALbet

Typ: Legia strzeli w obu po艂owach @ 2,37 TOTALbet