Odra Opole – Korona Kielce 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2021)

Odra Opole jest niepokonana od sześciu spotkań. Nie do końca jest to jednak powód do dumy dla kibiców niebiesko-czerwonych.

Odra Opole – Korona Kielce zapowiedź

Z tych sześciu meczów opolanie bowiem zremisowali aż pięć! To wszystko powoduje, że podopieczni Piotra Plewni, zamiast walczyć o miejsce w strefie barażowej Fortuna I ligi, od dłuższego czasu znajdują się w środku stawki.

Korona Kielce z kolei po ciężkim przełomie lutego i marca (trzy mecze bez wygranej), ostatnio osiągnęła dobrą formę. W czterech wywalczyła aż 10 punktów. Za najcenniejszy rezultat złocisto-krwistych w tym czasie należy uznać wyjazdowe zwycięstwo z Górnikiem Łęczna 1:0.

Jesienią, przy ul. Ściegiennego, trzy punkty wywalczyła Odra, która wygrała 2:0.

Odra Opole – Korona Kielce kursy

Faworytem według bukmacherów są kielczanie. Kurs na ich zwycięstwo to 2,60, podczas gdy kurs na triumf Odry to 2,84. Za remis Totolotek płaci 3,00.

Odra Opole – Korona Kielce fakty meczowe

– Odra niepokonana od sześciu spotkań;

– Korona niepokonana od czterech spotkań;

– w ośmiu meczach Odry w 2021 roku, siedem poniżej 2,5 gola na mecz;

– w siedmiu meczach Korony w 2021 roku, sześć poniżej 2,5 gola na mecz;

– Odra cztery ostatnie mecze zremisowała 1:1;

Odra Opole – Korona Kielce nasze typy

Passa meczów bez porażki Odry może oczywiście budzić uznanie, ale pokazuje też, jak wielkie problemy ten zespół ma z wygrywaniem. Dlatego my typujemy triumf Korony, którą w tym meczu po raz pierwszy poprowadzi trener Dominik Nowak.

Odra – Korona | Typ: poniżej 2,5 gola na mecz @1,46 Totolotek

Odra – Korona | Typ: obie drużyny strzelą @2,05 Totolotek