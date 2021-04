Napoli – Inter Mediolan 🇮🇹 Typy, kursy (18.04.2021)

Pora na największy hit tej kolejki Serie A czyli starcie Napoli z Interem. Czy piłkarze z Mediolanu przedłużą swoją imponującą serię zwycięstw?

Napoli – Inter Mediolan zapowiedź (niedziela, 20:45)

Piłkarze Gattuso po dosyć słabym okresie, ponownie złapali wiatr w żagle. Napoli w ostatnich 9 spotkaniach zanotowało 7 zwycięstw, remis oraz porażkę. Swój jedyny mecz ekipa z południa przegrała w starciu ze swoim odwiecznym rywalem – Juventusem (1:2). Zawodnicy z Neapolu mogą sobie pluć w brodę, gdyby nie wcześniejsze wahania formy, mogliby teraz spokojnie zajmować 3 miejsce w tabeli. Obecnie jednak Napoli zajmuje 5 lokatę i do top 3 traci zaledwie 3 punkty, kwestia finiszu na podium pozostaje zatem cały czas otwarta.

Inter jest obecnie najlepiej grającym zespołem w Serie A. Podopieczni Antonio Conte notują obecnie serię 9 ligowych wygranych z rzędu. Wpływ włoskiego trenera jest zauważalny gołym okiem, Nerazzurri wygrywali każde z poprzednich 5 spotkań różnicą jednego gola. Zespół z Lombardii pewnie zmierza po Scudetto, przewaga aż 11 punktów na tym etapie rozgrywek zdaje się już być nie do naruszenia. Poprzednie starcie Interu z Napoli zakończyło się skromną wygraną dzisiejszych gości wynikiem 1:0. Drużyna z Mediolanu zanotowała w dotychczasowych 15 wyjazdowych spotkaniach aż 34 punkty, co stanowi drugi najlepszy wynik w lidze.

Napoli – Inter Mediolan przewidywane składy

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter Mediolan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku

Napoli – Inter Mediolan kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Napoli – 2.95; remis – 3.30; zwycięstwo Interu – 2.45.

Napoli – Inter Mediolan fakty meczowe

– Inter wygrał 9 ostatnich spotkań.

– W 8 z 10 ostatnich spotkań Interu z Napoli padały maksimum 2 gole.

– Inter zdobywał pierwszego gola w 9 poprzednich meczach.

Napoli – Inter Mediolan nasze typy

Wiele wskazuje, że będzie to naprawdę dobre widowisko. Gospodarze znajdują się w dobrej formie, co w zestawieniu z kapitalna dyspozycją Interu gwarantuje sporo emocji. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz na to, że Inter otworzy wynik spotkania.

Napoli – Inter Mediolan | Typ: BTTS @1.75 BETFAN

Napoli – Inter Mediolan | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych i powyżej 3 żółtych kartek @3.85 BETFAN