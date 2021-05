Lech Poznań – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (1.05.2021)

Lech Pozna艅 w tej kolejce zmierzy si臋 ze Stal膮 Mielec. Czy podopieczni Macieja Skor偶y po stracie punkt贸w z Podbeskidziem, nie wygraj膮 z nast臋pnym beniaminkiem?

Lech Pozna艅 – Stal Mielec zapowied藕

Mo偶na powiedzie膰, 偶e dla 鈥淜olejorza鈥 sezon 2020/2021 si臋 ju偶 sko艅czy艂. Zesp贸艂 przej臋ty niedawno przez Macieja Skor偶臋 po 27. kolejce zajmowa艂 dopiero dziewi膮te miejsce, z 33 punktami. Tym samym awans zespo艂u na czwart膮 pozycj臋, kt贸ra i tak nie na razie gwarancji gry w pucharach nie jest ju偶 zbyt realne. Lechici jeszcze ostatnio mogli w艂膮czy膰 si臋 do walki, aczkolwiek z czterema punktami w pi臋ciu meczach na tym etapie sezonu nie jest to 艂atwe do wykonania.

Tymczasem mielczanie znajduj膮 si臋 na ostatniej pozycji w lidze, gromadz膮c 24 punkty – tyle co przedostatnie Podbeskidzie, ale maj膮c jeden mecz mniej w zanadrzu. Podopieczni W艂odzimierza G膮siora spisywali si臋 w poprzednich spotkaniach nie najgorzej – wygrali cho膰by z drug膮 w lidze Pogoni膮 1:0. Wida膰, 偶e pi艂karze Stali wci膮偶 wierz膮 w utrzymanie w najwy偶szej lidze, ale wydaj膮 si臋 g艂贸wnym kandydatem do spadku.

Poprzednie starcie zespo艂贸w zako艅czy艂o si臋 remisem 1:1. Czy w Poznaniu, podobnie jak w Mielcu, Stal b臋dzie w stanie powalczy膰 o punkty?

Lech Pozna艅 – Stal Mielec kursy

Wyra藕nym faworytem bukmacher贸w w tym starciu s膮 gospodarze. Kurs na trzy punkty 鈥淜olejorza鈥 wynosi 1.62, natomiast ich rywali a偶 5.20. Z kolei szanse na remis oceniono na 4.15.

Lech Pozna艅 – Stal Mielec fakty meczowe

W czterech poprzednich spotkaniach Lechici nie zdobyli ani jednego gola w pierwszej po艂owie.

nie zdobyli ani jednego gola w pierwszej po艂owie. Oba ostatnie spotkania Stali zesp贸艂 ko艅czy艂 z bramk膮 w pierwszej po艂owie.

Mielczanie nie przegrali dw贸ch poprzednich wyjazdowych pojedynk贸w.

Lech Pozna艅 – Stal Mielec typy

鈥淜olejorz鈥 ju偶 d艂ugo nie mo偶e si臋 prze艂ama膰 w pierwszej po艂owie. R贸wnie偶 teraz Lechit贸w mo偶e czeka膰 podobny scenariusz.

Lech – Stal | Typ: Po pierwszej po艂owie X2 @1.62 STS

Lech – Stal | Typ: Lech nie strzeli gola w pierwszej po艂owie @2.11 STS

Fot. lechpoznan.pl/Przemys艂aw Szyszka