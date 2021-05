Crotone – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (01.05.2021)

Będący już o krok od tytułu mistrzowskiego Inter w ramach 34. kolejki Serie A zmierzy się na wyjeździe z Crotone. Wyraźnym faworytem tego starcia jest ekipa gości.

Crotone – Inter zapowiedź (sobota, 18:00)

Piłkarze Crotone zapewne pogodzili się już ze spadkiem. Strata beniaminka Serie A do bezpiecznego miejsca wynosi aż trzynaście punktów. Co prawda w ostatniej kolejce Crotone wygrało na wyjeździe z Parmą, jednakże bardzo dobra postawa Cagliari sprawia, iż zespół Arkadiusza Recy nie ma co liczyć nawet na cud.

Zupełnie inne nastroje panuję w Interze. Podopieczni Antonio Conte są już o krok od mistrzostwa. Przy dobrym scenariuszu, Inter po tej serii gier będzie mógł cieszyć się z tytułu. Mediolańska ekipa musi jednak liczyć na potknięcia rywali i oczywiście wygrać pojedynek z beniaminkiem Serie A.

Ostatni raz piłkarze Crotone rywalizowali z Interem 3 stycznia. Mecz w Mediolanie zakończył się zwycięstwem gospodarzy aż 6:2.

Crotone – Inter kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Inter. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.25. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 6.75. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 11.

Crotone – Inter fakty meczowe

Piłkarze Crotone wygrali zaledwie jedno z pięciu ostatnich ligowych meczów

Inter nie przegrał wyjazdowego pojedynku od 7 stycznia

W każdym z sześciu ostatnich wyjazdowych meczów Inter trafiał do siatki

Crotone – Inter typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż zwycięstwo Interu. Biorąc pod uwagi problemy Crotone w defensywie, a także ich potencjał w ofensywie, możemy być świadkami wielu bramek.

Crotone – Inter | Typ: Inter powyżej 2.5 bramki 1.75 @ LV BET

Crotone – Inter | Typ: Inter wygra i obie drużyny strzelą gola 2.17 @ LV BET