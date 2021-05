Holandia – Ukraina. Typy, kursy (13.06.2021)

Drugi niedzielny mecz w grupie C to będzie starcie w Amsterdamie. Holandia – Ukraina, czyli spotkanie jednego z “gospodarzy” turnieju przeciwko ekipie, która może mocno zamieszać podczas Euro. Faworytem oczywiście gospodarze meczu, ale powinno być tutaj ciekawie.

Holandia – Ukraina zapowiedź (niedziela, 13.06.2021, 21:00)

W ostatnim meczu ubiegłego roku Holendrzy wygrali w Chorzowie 2:1. Ten rozpoczęli jednak od niespodziewanej porażki w Turcji – 2:4. Potem jednak trafili na rywali ze znacznie niższej półki, których odprawili łącznie dziewięcioma golami – 2:0 z Łotwą i 7:0 z Gibraltarem. Która twarz Holandii jest bardziej aktualna? Wydaje się, że przy pełnym składzie powinni być jednym z kandydatów do medali. Tym bardziej że fazę grupową mają niezbyt trudną, a do tego grają komplet meczów w Amsterdamie.

Ukraińcy rok 2021 rozpoczęli od 3x 1:1. Tyle że te remisy kompletnie inaczej można rozpatrywać w każdym przypadku. Pierwszy, osiągnięty w Paryżu, był sukcesem. W końcu punkt przeciwko Francji na wyjeździe to na pewno spore osiągnięcie. Potem jednak przyszło potknięcie przeciwko Finlandii u siebie. To jednak nijak się miało do kompromitacji z Kazachstanem. Niby trzy takie same wyniki, a jak różny był odbiór każdego zdobytego punktu na początku mundialowych eliminacji. Nadal mówimy o zespole, w którym jest coraz więcej jakościowych zawodników. Trenera reprezentacji zwłaszcza może cieszyć dyspozycja Rusłana Malinowskiego we włoskiej Atalancie.

Holandia – Ukraina kursy bukmacherskie

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Holandia wygra, kurs:

Ukraina wygra, kurs:

Remis, kurs:

Holandia – Ukraina typy

Każdy inny wynik niż wygrana Holandii będzie niespodzianką. Jednak Ukraińcy mają kilka gorących nazwisk, które są w stanie zrobić różnicę. Potrafią grać otwarty futbol, więc liczymy na dobry mecz i gole z obu stron. Kurs tylko zachęca do takiego typu.

Typ: Obie strzelą @ 2,08 BETFAN