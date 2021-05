Braga – Ferreira 🇵🇹 Typy, kursy (05.05.2021)

W ramach 31. kolejki Primeira Liga, Braga zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Ferreir膮. Obie ekipy najprawdopodobniej zobaczymy w nast臋pnej edycji Ligi Europy.

Braga – Ferreira zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Dla Bragi ko艅c贸wka sezonu zapowiada si臋 do艣膰 spokojnie. Obecnie zesp贸艂 zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma a偶 dziesi臋膰 punkt贸w wi臋cej ni偶 pi膮ta dru偶yna, natomiast strata do trzeciej Benfiki wynosi osiem punkt贸w. Co prawda przy czterech kolejkach nie jest to r贸偶nica nie do odrobienia, jednak偶e trudno sobie wyobrazi膰, by klub z Lizbony roztrwoni艂 tak膮 przewag臋.

W ostatnich pi臋ciu meczach Braga zdoby艂a pi臋膰 punkt贸w, wygrywaj膮c z Boavist膮, remisuj膮c z Belenenses oraz Rio Ave, a tak偶e przegrywaj膮c ze Sportingiem i Maritimo. O jedno oczko mniej w pi臋ciu potyczkach zgromadzili pi艂karze Ferreiry, kt贸rzy z kolei przegrali trzy mecze (z Benfik膮, Boavist膮 oraz Farense), zanotowali remis z Rio Ave oraz wygrali z Belenenses.

Ostatni raz Braga rywalizowa艂a z Ferreir膮 16 stycznia. Mecz zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem tej drugiej ekipy, kt贸ra wygra艂a spotkanie na w艂asnym obiekcie 2:0.

Braga – Ferreira kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Braga. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.52. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.05. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 6.90.

Braga – Ferreira fakty meczowe

Braga wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w u siebie

Ferreira nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w na wyje藕dzie

Pi艂karze Ferreiry tracili gola w ka偶dym z pi臋ciu ostatnich spotka艅 na obiekcie rywala

Braga – Ferreira typy

Komfortowa pozycja obu dru偶yn w tabeli sprawia, i偶 trudno przewidzie膰, jak potocz膮 si臋 losy tego pojedynku. Maj膮c jednak na uwadze fatalne wyniki Ferreiry na wyje藕dzie, sk艂aniamy si臋 w stron臋 zwyci臋stwa Bragi.

Braga – Ferreira | Typ: Braga powy偶ej 1.5 bramki w meczu 1.64 @ STS

Braga – Ferreira | Typ: Braga wygra i powy偶ej 1.5 bramki 1.74 @ STS聽