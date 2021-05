Elche – Alaves 🇪🇸 Typy, kursy (11.05.2021)

Drugi mecz 36. kolejki LaLiga odb臋dzie si臋 w okolicach Walencji. Elche – Alaves to kolejne spotkanie, kt贸re raczej nie zach臋ca do ogl膮dania. W przeciwie艅stwie do pierwszego starcia kolejki, tutaj stawka b臋dzie wysoka. Jest ni膮 oczywi艣cie utrzymanie w lidze.

Elche – Alaves zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Przed nami kolejny mecz, w kt贸rym spotykaj膮 si臋 dru偶yny ma艂o strzelaj膮ce. Elche 29 goli, Alaves 30. Co ciekawe bilans bramkowy nieco lepszy maj膮 gospodarze(-23 do -24), ale na niewiele si臋 to zdaje. Dzisiaj Elche ma 30 “oczek” i w tabeli wyprzedza jedynie Eibar. Jednak strata do 16. Alaves nie jest wcale du偶a, bo wynosi dwa punkty. To oznacza, 偶e jednym zwyci臋stwem mo偶na szybko uciec ze strefy spadkowej i jednocze艣nie utrudni膰 zadanie innemu z bezpo艣rednich rywali w walce o utrzymanie.

Forma na korzy艣膰 go艣ci. Elche w ostatnich tygodniach pokona艂o jedynie Levante, z kt贸rym wygrywaj膮 teraz niemal wszyscy. Mieli jednak troch臋 pecha do terminarza, bo przed chwil膮 trzeba by艂o si臋 mierzy膰 z Atletico oraz Realem Sociedad, a wi臋c 艣cis艂膮 czo艂贸wk膮. Na koniec b臋d膮 mieli jednak zdecydowanie lu藕niej. Po Alaves przyjdzie pora na Cadiz i Athletic Bilbao. Ich dzisiejsi rywale potem zagraj膮 z dwoma ekipami z Andaluzji: Granad膮 oraz Sevill膮. Jednak w ostatnich tygodniach Baskowie nie藕le punktowali. Potrafili zremisowa膰 w derbach w Bilbao, pokona膰 Villarreal czy Huesk臋, a tak偶e dwukrotnie remisowali z ekipami z Walencji, po drodze przegrywaj膮c z Eibarem.

Fakty meczowe

Elche, je艣li wygra przeskoczy w tabeli Alaves

Elche ma trzeci膮, a Alaves czwart膮 najgorsz膮 ofensyw臋 ligi – 29 i 30 goli

W pierwszym meczu w Vitorii by艂o 2:0 dla go艣ci

Elche – Alaves kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Elche wygra, kurs: 2,85

Alaves wygra, kurs: 2,70

Remis, kurs: 3,00

Elche – Alaves typy

Dla jednych i drugich 偶arty si臋 sko艅czy艂y. Gospodarze walcz膮 o 偶ycie, za艣 Alaves w przypadku wygranej mo偶e niemal偶e sobie zapewni膰 utrzymanie. Stawiamy na remis, ale z udzia艂em goli!

Typ: Obie strzel膮 @ 2,12 TOTALbet

Typ: Remis @ 3,00 TOTALbet