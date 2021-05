Marko Vesović odchodzi z Legii Warszawa

Marko Vesović nie przedłuży kontraktu z Legią Warszawa. Czarnogórski piłkarz w tym sezonie nie zagrał w żadnym spotkaniu z powodu kontuzji. Trzeba jednak przyznać, że 29-latek żegna się z klubem w niezbyt miłych okolicznościach.

Czarnogórzec odchodzi po straconym sezonie

Marko Vesović jeszcze do czerwca ubiegłego roku był kluczową postacią drużyny Legionistów. Niespełna rok temu piłkarz jednak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co wyłączyło go z gry na długi czas. Jak się okazało, z powodu kontuzji, Czarnogórzec nie wystąpił w żadnym ligowym spotkaniu w tym sezonie.

Żona Vesovicia skrytykowała klub

O niedawnych losach 29-latka w ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą jego żony. Tamara Vesović skrytykowała podejście Legii Warszawa w obliczu kontuzji piłkarza.

– Gdy twój najlepszy piłkarz doznaje kontuzji, dając z siebie 101 procent dla klubu, a wy zostawiacie go samego, na wózku, by dostał się do Francji na zabieg – czy tak działa rodzina? Kiedy mówicie mu, że nie możecie pokryć kosztów operacji i rehabilitacji – czy tak postepuje rodzina? Gdy mówicie, że musi przerwać rehabilitację i natychmiast wrócić do klubu i jego stan pogarsza się o 80 procent, bo nie macie lekarzy – czy tak postępuje rodzina? – napisała Tamara Vesović na InstaStories.

Żona piłkarza także zwróciła uwagi na to, że klub zachował się nie fair wobec podopiecznego podczas rozmów kontraktowych.

– Gdy mówicie, że Marko chce wielkich pieniędzy, a nawet nie zapraszacie go na rozmowy – czy to nie jest kłamstwo? Gdy mówicie, że nie macie środków na zakup nowych piłkarzy i przedłużanie kontraktów waszych najlepszych zawodników, a potem dajecie kontrakt nowemu piłkarzowi za kwotę siedmiu kontraktów innych graczy – czy to nie jest kłamstwo? – zapytała Tamara Vesović.

Odejście było nieuniknione?

Teraz już przyszłość Marko Vesovicia jest jasna. 29-latek pożegna się z Legią z końcem sezonu po wygaśnięciu kontraktu. Podczas konferencji prasowej przed meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała, tę decyzję potwierdził trener Legionistów, Czesław Michniewicz.

– Pamiętam Marko jako zawodnika, który grał bardzo dobrze. Później miał pechową kontuzję, ciężko pracował, żeby wrócić. Dużo było determinacji w tym wszystkim. Na koniec decyzja, że z nami nie zostanie. Nie wiążę tego z sytuacją w mediach społecznościowych, co mówi i pisze jego żona. Ocenialiśmy Marko jako piłkarza. Ostatecznie na zarządzie zapadła decyzja, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. Życzę Marko wszystkiego najlepszego. Jest w sile wieku, ma olbrzymie doświadczenie i dużo determinacji, żeby grać na dobrym poziomie. Nie będzie tego robił w Legii, ale myślę, że tak jak wszyscy tu, życzę mu wszystkiego dobrego w nowym klubie – powiedział podczas konferencji Czesław Michniewicz.

Tym samym Marko Vesović żegna się z Legią po trzech i pół roku. Przez ten czas Czarnogórzec wystąpił w 81 meczach, w których zdobył trzy gole i zaliczył 14 asyst.

