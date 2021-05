AS Monaco – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (19.05.2021)

Przed nami wielki finał Pucharu Francji, w którym zmierzą się ze sobą Monaco oraz PSG. Która z drużyn zgarnie to jakże prestiżowe trofeum?

AS Monaco – PSG zapowiedź (środa, 21:15)

Po bardzo rozczarowującym sezonie 2019/20, piłkarze Monaco prowadzeni na ławce trenerskiej przez Niko Kovaca powrócili do czołówki francuskiego futbolu. Zespół z Księstwa zajmuje przed startem ostatniej kolejki znakomite 3 miejsce w tabeli. O znalezienie się w finale Pucharu Francji nie było łatwo, bowiem półfinałowym rywalem Monaco był Lyon. Piłkarze Kovaca ograli ekipę Olympique wynikiem 2:0, dzięki czemu mogą dzisiaj powalczyć o jedyne w tym sezonie trofeum. Co ciekawe, Monaco wygrało w tym sezonie oba mecze przeciwko PSG (3:2 oraz 2:0). Warto zaznaczyć, że w aż 9 z 10 wcześniejszych starć między tymi drużynami padały minimum 3 gole.

Ostatnie dni są w obozie Paryżan wyjątkowo napięte. Piłkarze ze stolicy do ostatniej kolejki Ligue 1 przystępują ze stratą punktu do Lille. Los ekipy Pochettino jest zatem w rękach Angers, które musi w starciu z Lille wywalczyć przynajmniej remis. Samo PSG musi oczywiście wygrać w weekend, przez co kłopotliwa staje się kwestia wyboru pierwszej 11 na dzisiejszy finał. Sytuacji nie ułatwia również fakt, że niedostępni na to spotkanie będą Neymar, Kimpembe oraz Verratti. Ekipa z Paryża nie zachowała czystego konta w żadnym z 5 ostatnich pojedynkach z Monaco. W 7 z 9 ostatnich meczów PSG padały co najmniej 3 bramki, zespół do tego wygrywał pierwszą połowę w 6 z 8 wcześniejszych spotkaniach.

AS Monaco – PSG przewidywane składy

AS Monaco: Majecki; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni, Golovin; Ben Yedder, Volland

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Paredes, Herrera; Di Maria, Rafinha, Mbappe; Kean

AS Monaco – PSG kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco:

wygrana Monaco: 4.20

remis: 3.60

zwycięstwo PSG: 1.87

AS Monaco – PSG fakty meczowe

W 9 z 10 ostatnich starć między tymi ekipami padały minimum 3 gole.

PSG nie zachowało czystego konta w starciach z Monaco już od 5 spotkań.

W 7 z 9 poprzednich spotkaniach PSG padały co najmniej 3 gole.

AS Monaco – PSG nasze typy

Mimo problemów kadrowych, to na Paryżanach spoczywa cały czas większa presja. Patrząc na historię starć tych ekip oraz ich obecną dyspozycję, warto postawić na BTTS oraz over 2.5 gole. Bez wątpienia będzie to naprawdę ciekawe widowisko, piłkarze z Księstwa nie są bez szans na wygraną, jednak będzie to wymagało od nich niemal perfekcyjnego występu.

AS Monaco – PSG | Typ: over 2.5 gole @1.75 STS

AS Monaco – PSG | Typ: BTTS @1.68 STS