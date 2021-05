Malaga – Girona 🇪🇸 Typy, kursy (20.05.2021)

Znajdująca się kapitalnej formie Girona zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Malagą. Gospodarze prezentują z kolei naprawdę słaby poziom, czy goście zgarną zatem kolejne zwycięstwo?

Malaga – Girona zapowiedź (czwartek, 19:00)

Niestety piłkarze Malagi nie byli w stanie w jakimkolwiek stopniu powalczyć w tym sezonie o awans do La Ligi. Ekipa z Andaluzji zajmuje obecnie odległe 14 miejsce w tabeli i ma na swoim koncie zaledwie 50 punktów. Zespół na dobra sprawę bliżej ma do strefy spadkowej niż do miejsc gwarantujących baraże. Na domiar złego gospodarze notują obecnie serię 5 meczów bez wygranej, podczas której zanotowali 3 porażki oraz 2 remisy. Zespół w żadnym z tych spotkań nie zachował do tego czystego konta. Mecze Malagi z Gironą nie obfitowały ostatnimi czasy w gole, w każdym z 5 wcześniejszych starć między tymi drużynami padały maksimum 2 bramki.

Girona z kolei znajduje się na dobrej drodze do wywalczenia sobie awansu do elity. Ekipa z Katalonii znajduje się na ten moment na 5 miejscu w tabeli, które naturalnie gwarantuje jej grę w barażach. Goście w końcówce sezonu prezentują się wyśmienicie, czego najlepszym przejawem jest seria 5 kolejnych wygranych w lidze. Girona traci zaledwie 3 punkty do zajmującego ostatnie miejsce na podium Leganes. Piłkarze z Katalonii świetnie wchodzą w mecze, zespół w 7 ostatnich spotkaniach pierwszy zdobywał gola.

Malaga – Girona przewidywane składy

Malaga: Barrio; Romero; Lomban; Juande; Casado; Samperiao; Rodriguez; Mini; Munoz; Rahmani

Girona: Juan Carlos; Couto; Bueno Sciutto; Juanpe; Martinez; Franquesa Dolz; Gumbau; Cristoforo; Monchu Ramon; Stuani; Barcenas

Malaga – Girona kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Malagi: 4.85

remis: 3.35

wygrana Girony: 1.81

Malaga – Girona fakty meczowe

Malaga nie wygrała od 5 spotkań.

Girona wygrała każdy ze swoich 5 poprzednich meczów.

Girona otwierała wynik spotkania w każdym z 7 ostatnich meczów.

Malaga – Girona nasze typy

Malaga znajduje się bardzo słabej formie, podczas gdy Girona jest zdecydowanie jedną z najlepszych drużyn końcówki sezonu. Stawiamy dzisiaj na zwycięstwo gości oraz na to, że otworzą oni wynik tego spotkania.

Malaga – Girona | Typ: 2 @1.81 BETFAN

Malaga – Girona | Typ: pierwszy gol – Girona @1.77 BETFAN