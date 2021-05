Koniec sezonu Premier League! Kto zagra w Lidze Mistrzów?

W niedzielne popołudnie sezon 2020/2021 w Premier League dobiegł końca. W ostatniej kolejce awans do Ligi Mistrzów zapewnił sobie Liverpool. Z kolei w Lidze Europy zagrają Leicester i West Ham, a w Lidze Konferencji wystąpi Tottenham.

Walka o Ligę Mistrzów do ostatniej kolejki

Chociaż już przed ostatnią kolejką angielskiej elity było pewne, kto jest mistrzem Anglii, a kto zajmie lokaty w strefie spadkowej. Do rozstrzygnięcia wciąż pozostawała jeszcze kwestia miejsc pucharowych. Po 37. kolejce na miejscach gwarantujących awans do Ligi Mistrzów znajdowali się, poza dwoma zespołami z Manchesteru, Chelsea i Leicester. Z kolei w Lidze Europy przy tym układzie mieliby grać Liverpool i West Ham, natomiast w Lidze Konferencji Tottenham. W ostatniej kolejce doszło jednak do kilku zamian pozycji w tabeli.

Już po pierwszych połowach niedzielnych meczów do czołowej czwórki wskoczył Liverpool. Podopieczni Juergena Kloppa prowadzili bowiem 1:0 z Crystal Palace, podczas gdy Leicester i Chelsea tracili punkty. Z kolei Tottenham remisował z “Lisami”, co otwierało szanse Arsenalowi na awans do Ligi Konferencji.

Kontrowersje w starciu Leicester z Tottenhamem

Jeden mecz przesądził jednak niemal całkowicie o losach pucharowiczów Premier League. Mowa tutaj o starciu Leicester z Tottenhamem, w którym sytuacja w jego trakcie zmieniała się kilkakrotnie. Najpierw gola na 2:1 zdobyły “Lisy”, ale ostatecznie, to “Koguty” wygrały ten pojedynek 4:2. Bohaterem zespołu gości okazał się Gareth Bale, który w końcówce dwa razy skierował piłkę do bramki Kaspra Schmeichela. Choć nie obyło się bez kontrowersji…

Das ist das einzige, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Berührt Kane da den Ball mit der Hand? https://t.co/633xBQ5q9A — Markus (@E_Man2404) May 23, 2021

Koniec końców, poza zespołami z Manchesteru, w Lidze Mistrzów już na pewno zagrają Liverpool i Chelsea. Z kolei w Lidze Europy wystąpią Leicester i West Ham, natomiast w Lidze Konferencji Tottenham.

Wszystkie wyniki 38. kolejki Premier League:

Arsenal – Brighton 2:0

Aston Villa – Chelsea 1:2

Fulham – Newcastle 0:2

Leeds – West Brom 3:1

Leicester – Tottenham 2:4

Liverpool – Crystal Palace 2:0

Manchester City – Everton 5:0

Sheffield United – Burnley 1:0

West Ham – Southampton 3:0

Wolves – Manchester United 1:2