Odra Opole – GKS Tychy 🇵🇱 Typy, kursy (06.06.2021)

Hit niedzielnych mecz贸w w I lidze. Odra Opole – GKS Tychy to spotkanie ekip, kt贸re goni膮 rywali. Gospodarze marz膮 jeszcze o bara偶ach, natomiast go艣cie chc膮 ich unikn膮膰 i awansowa膰 bezpo艣rednio do Ekstraklasy. Stawka wysoka!

Odra Opole – GKS Tychy zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Odra Opole nadal ma szans臋 na bara偶e. Musi jednak prze艣cign膮膰 w tabeli Mied藕 oraz G贸rnika 艁臋czna. 艁atwo nie b臋dzie, ale wiele jest w r臋kach dru偶yny z wojew贸dztwa opolskiego. Przede wszystkim spraw臋 u艂atwi膮 dwa zwyci臋stwa. Najpierw nad GKS-em, a p贸藕niej w 艁odzi na Widzewie. Przy okazji trzeba liczy膰 na wpadki wspomnianej dw贸jki nad nimi w tabeli. Wydaje si臋, 偶e rywale jeszcze zgubi膮 punkty, kwestia czy Odrze uda si臋 to wykorzysta膰. Forma ca艂kiem dobra, w ko艅cu 10 punkt贸w zdobyte w ostatnich czterech meczach robi wra偶enie. Po drodze uda艂o im si臋 pokona膰 m.in. Mied藕 czy wywalczy膰 punkt w 艁臋cznej.

GKS Tychy nadal walczy o bezpo艣redni awans, ale szans臋 s膮 ju偶 iluzoryczne. Do szcz臋艣cia potrzeba dw贸ch wygranych. Ten warunek musi zosta膰 spe艂niony, by w og贸le my艣le膰 o jakichkolwiek potkni臋ciach rywali. W贸wczas b臋d膮 potrzebowali pora偶ki Radomiaka w ostatniej kolejce, ale to tak偶e trudny scenariusz do spe艂nienia. Mimo wszystko GKS Tychy walczy tak偶e o co艣 innego. Zwyci臋stwo w Opolu zapewni im trzecie miejsce, a to by oznacza艂o, 偶e p贸艂fina艂 i ewentualny fina艂 bara偶y rozegraj膮 u siebie. Kr贸tko m贸wi膮c zwyci臋stwo tak czy siak co艣 daje dru偶ynie Artura Derbina.

Odra Opole – GKS Tychy kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Odra wygra, kurs: 2,70

GKS wygra, kurs: 2,50

Remis, kurs: 3,20

Odra Opole – GKS Tychy fakty meczowe

W meczach z udzia艂em Odry pad艂o 67 goli, a w spotkaniach GKS-u Tychy o jednego wi臋cej – 68

GKS Tychy je艣li wygra, powalczy o bezpo艣redni awans do Ekstraklasy. Remis lub pora偶ka oznacza awans Termaliki i Radomiaka

Odra Opole je艣li wygra dwa ostatnie mecze, a Mied藕 i G贸rnik potkn膮 si臋 chocia偶 raz, zapewni sobie awans do bara偶y

Odra Opole – GKS Tychy typy

Mimo 偶e jedni i drudzy nie strzelaj膮 wielu goli i nie trac膮, to liczymy na otwarte spotkanie. Gole z obu stron? Jakie艣 1:1 tutaj by pasowa艂o.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,75 TOTALbet