Bernardo Vasconcelos to posta膰, kt贸r膮 wielu fan贸w ekstraklasy wci膮偶 mo偶e pami臋ta膰. W latach 2013-2014 wyst臋powa艂 bowiem w Zawiszy Bydgoszcz, gdzie swego czasu by艂 kluczow膮 postaci膮. Zanim jednak trafi艂 do Polski, mia艂 styczno艣膰 z ikonami portugalskiego futbolu. Mi臋dzy innymi z Jose Mourinho oraz鈥 Paulo Sous膮, kt贸rego mia艂 okazj臋 pozna膰 jeszcze jako nastolatek.

W rozmowie dla 鈥淔utbolNews.pl鈥 Bernardo Vasconcelos opowiedzia艂 o swoich pi艂karskiej drodze, kt贸ra wiod艂a go mi臋dzy innymi przez Lizbon臋, cypryjsk膮 Larnak臋 i Bydgoszcz. By艂y pi艂karz wyzna艂 mi臋dzy innymi, jak wspomina wsp贸艂prac臋 z Jose Mourinho i Mariuszem Rumakiem, a tak偶e zdradzi艂 czym si臋 zajmuje obecnie.

Tw贸j ojciec przez wiele lat by艂 klubowym lekarzem Benfiki. Mo偶na wi臋c powiedzie膰, 偶e to dzi臋ki niemu zainteresowa艂e艣 si臋 pi艂k膮?

Troch臋 mo偶na tak powiedzie膰. Gdy by艂em dzieckiem, troch臋 poje藕dzi艂em po stadionach z ojcem oraz ca艂ym zespo艂em Benfiki. Dzi臋ki temu mog艂em te偶 wpa艣膰 na treningi pierwszej dru偶yny i nawi膮za膰 kontakt z pi艂karzami. Ale do艣膰 d艂ugo nie gra艂em w pi艂k臋 鈥渘a powa偶nie鈥. Dopiero gdy mia艂em mo偶e siedemna艣cie lat, trafi艂em do swojego pierwszego klubu.

Co w takim razie chcia艂e艣 robi膰, zanim zosta艂e艣 pi艂karzem?

Gdy chodzi艂em do szko艂y, by艂em skupiony przede wszystkim na nauce. Ale to nie znaczy, 偶e nie chcia艂em zosta膰 pi艂karzem – zawsze gra艂em na jakich艣 mi臋dzyszkolnych zawodach i dobrze mi sz艂o. Dlatego gdy by艂em starszy, podj膮艂em decyzj臋 o tym, 偶eby zg艂osi膰 si臋 do klubu.

Czyli w zasadzie mo偶na powiedzie膰, 偶e jeszcze przed rozpocz臋ciem powa偶nej przygody z pi艂k膮, zna艂e艣 z bliska ca艂y sk艂ad Benfiki.

Tak, swego czasu mia艂em z nimi styczno艣膰 na co dzie艅. M贸j tata mia艂 bardzo dobry kontakt z wi臋kszo艣ci膮 zawodnik贸w, niekt贸rzy nawet przychodzili do nas do domu (艣miech). Poza tym, tak jak powiedzia艂em – uczestniczy艂em w ich treningach, przebywa艂em cz臋sto w ich szatni. Mia艂em wi臋c okazj臋 do tego, by bardzo dobrze ich pozna膰.

W takim razie mia艂e艣 kontakt tak偶e z obecnym selekcjonerem reprezentacji Polski, Paulo Sous膮, gdy jeszcze gra艂 w Benfice.

Dok艂adnie, i do dzi艣 jest pami臋tany z tego powodu, 偶e zamieni艂 Benfic臋 na Sporting. Nie ukrywam, 偶e mi te偶 to od razu przychodzi na my艣l o nim. No dobra, 偶artuj臋 (艣miech). Faktycznie kiedy艣 podj膮艂 tak膮 do艣膰 trudn膮 decyzj臋, ale zapami臋ta艂em go przede wszystkim jako bardzo dobrego zawodnika ze 艣wietnym charakterem. Swego czasu by艂 liderem Benfiki – zar贸wno na boisku, jak i w szatni. Nie mog臋 o nim powiedzie膰 z艂ego s艂owa, naprawd臋!

Koniec ko艅c贸w, sam z czasem zosta艂e艣 pi艂karzem Benfiki, gdzie wyst臋powa艂e艣 w rezerwach. Z tego, co przeczyta艂em, mia艂e艣 jednak okazj臋 trenowa膰 pod wodz膮 Jose Mourinho. Jak wspominasz treningi u 鈥淭he Special One鈥?

Gra艂em wtedy w rezerwach, a Jose Mourinho prowadzi艂 pierwszy zesp贸艂. Kilka razy mia艂em okazj臋 trenowa膰 z jego dru偶yn膮 – zagrali艣my par臋 wewn臋trznych sparing贸w. Zrobi艂 na mnie dobre wra偶enie, ale nie mia艂em z nim a偶 tak bliskiego kontaktu, 偶eby powiedzie膰 co艣 wi臋cej z mojej perspektywy.

A kto w tamtym okresie z pierwszego zespo艂u Benfiki najbardziej ci臋 zachwyca艂 swoj膮 gr膮?

Gdy ju偶 trafi艂em do Benfiki, nie by艂o tam tylu znanych nazwisk, co wcze艣niej. Podoba艂 mi si臋 jednak styl gry Pierre鈥檃 van Hooijdonka. To by艂 艣wietny napastnik, kt贸ry potrafi艂 fantastycznie uderzy膰 z pierwszej pi艂ki. Poza nim, nikt wi臋cej ju偶 mi nie przychodzi na my艣l. Zreszt膮 po latach ju偶 mi si臋 troch臋 myli, z kim ja gra艂em, a z kim nie, w艂a艣nie ze wzgl臋du na kontakt z zespo艂em we wcze艣niejszych latach.

Po Benfice szuka艂e艣 swojego miejsca – gra艂e艣 mi臋dzy w Holandii, a jaki艣 czas p贸藕niej wyl膮dowa艂e艣 na Cyprze, gdzie by艂e艣 nawet kr贸lem strzelc贸w. Mo偶na powiedzie膰, 偶e to w艂a艣nie czas sp臋dzony tam by艂 najlepszym w twojej karierze pi艂karskiej?

Odpowiem przewrotnie, 偶e nie. Oczywi艣cie, sp臋dzi艂em tam sporo lat, mia艂em dobre sezony i nawi膮za艂em wiele znajomo艣ci. Zreszt膮 pobyt tam mia艂 wiele zalet – fajna pogoda, dobre pieni膮dze. Z kolei pod wzgl臋dem pi艂karskim mo偶e by艂 tam przyzwoity poziom, ale szczerze –聽 lepiej mi si臋 gra艂o wcze艣niej w Holandii i p贸藕niej w Polsce.

Przejd藕my do twojego pobytu w Polsce. Czego oczekiwa艂e艣 po transferze do Zawiszy?

Rok przed przenosinami do Polski zosta艂em kr贸lem strzelc贸w na Cyprze. Mia艂em ju偶 34 lata i my艣la艂em o tym, czy nast臋pny klub nie b臋dzie moim ostatnim. Przysz艂o kilka propozycji z Azji, mi臋dzy innymi z Chin, ale wola艂em zosta膰 w Europie. W pewnym momencie skontaktowa艂 si臋 ze mn膮 Radek (Rados艂aw Osuch, 贸wczesny w艂a艣ciciel Zawiszy – przyp. red.) i podj膮艂em decyzj臋 o podpisaniu kontraktu z Zawisz膮. Troch臋 przyjecha艂em tam w ciemno – nie wiedzia艂em za du偶o o Polsce i ekstraklasie. Po prostu by艂em ciekawy, co zaskoczy mnie na miejscu i przyznam, 偶e zaskoczy艂em si臋 pozytywnie.

W Polsce by艂o zupe艂nie inaczej ni偶 na Cyprze. Wi臋ksze stadiony, wi臋cej kibic贸w, lepsza atmosfera. Mo偶e i z Cypru zespo艂y cz臋艣ciej wyst臋puj膮 w europejskich pucharach, ale polska ekstraklasa jest lepsza pod wzgl臋dem ca艂ej organizacji. Przyznam, 偶e podoba艂a mi si臋 tak偶e ca艂a telewizyjna otoczka ligi. Po latach mog臋 powiedzie膰, 偶e Polska jest naprawd臋 atrakcyjnym miejscem do 偶ycia dla pi艂karza.

Zawisza z tob膮 w sk艂adzie wygra艂 Puchar Polski, a potem by艂a Liga Europy. Powiedzia艂e艣 wtedy w jednym z wywiad贸w, 偶e chcecie zagra膰 w fazie grupowej. Zapytam kr贸tko – co posz艂o nie tak?

Po zako艅czeniu sezonu zmieni艂o si臋 bardzo du偶o. Wcze艣niej jako dru偶yna stanowili艣my jedno艣膰, co doprowadzi艂o nas do sukcesu. Potem dosz艂o jednak do zmiany trenera – Ryszarda Tarasiewicza zast膮pi艂 Jorge Paixao. Poza tym przysz艂o kilku pi艂karzy z Portugalii i Brazylii i atmosfera w zespole si臋 popsu艂a. A nasze relacje po prostu si臋 skomplikowa艂y.

Nowy trener nie potrafi艂 nad wami zapanowa膰?

W pierwszym sezonie stworzyli艣my fajn膮 grup臋, byli艣my nieroz艂膮czni. A po przyj艣ciu kilku os贸b portugalskoj臋zycznych, pojawi艂a si臋 nowa grupa wewn膮trz zespo艂u. Wiesz, gdy dru偶yna nie jest jedno艣ci膮, problem贸w jest coraz wi臋cej. W takiej atmosferze nie da si臋 wygrywa膰.

Chcia艂bym jeszcze wr贸ci膰 do meczu z Zulte Waregem w Lidze Europy. Dosta艂e艣 wtedy czerwon膮 kartk臋 i nie by艂o w膮tpliwo艣ci, 偶e na ni膮 zas艂u偶y艂e艣 – nerwy za bardzo ci pu艣ci艂y. Jak tamten moment wygl膮da艂 z twojej perspektywy?

Przyznam ci si臋 szczerze, 偶e potem nie wraca艂em ju偶 do tamtej sytuacji. Nie ogl膮da艂em powt贸rek, nie my艣la艂em, co si臋 sta艂o. Wiem, 偶e zas艂u偶y艂em na tamt膮 czerwon膮 kartk臋, ale wtedy straci艂em nad sob膮 kontrol臋. Nie mog艂em wtedy rozwin膮膰 swoich umiej臋tno艣ci, pojawi艂a si臋 frustracja i niestety tak wysz艂o. Ale przyznaj臋 si臋 – pope艂ni艂em b艂膮d.

https://youtu.be/gtbHOipw9jk?t=296

Jorge Paixao nie utrzyma艂 si臋 zbyt d艂ugo na stanowisku trenera i zast膮pi艂 go Mariusz Rumak. M贸wi艂o si臋, 偶e twoje relacje z nim by艂y burzliwe. Jak wspominasz t臋 wsp贸艂prac臋?

Osobi艣cie nic do niego nie mam, to naprawd臋 w porz膮dku facet. Zreszt膮 mieli艣my okazj臋 kilka razy porozmawia膰 ju偶 po tym, jak odszed艂em z Zawiszy. Pami臋tam jednak, gdy ju偶 po swoim drugim meczu w roli naszego trenera powiedzia艂, 偶e kilka podstawowych zawodnik贸w musi odej艣膰 i znalaz艂em si臋 w tym gronie.

By艂em w艣ciek艂y. Czu艂em si臋 naprawd臋 dobrze w Zawiszy, a tutaj nowy trener ju偶 prawie na starciu m贸wi mi o tym, 偶e chce wprowadzi膰 zmiany moim kosztem. S艂ysza艂em potem plotki o tym, 偶e niby si臋 k艂贸ci艂em z trenerem, ale nic takiego nie mia艂o miejsca. Jako艣 musia艂em zaakceptowa膰 t臋 decyzj臋 i rozstali艣my si臋 w dobrej atmosferze.

呕eby podsumowa膰 polski w膮tek, co ci si臋 najbardziej spodoba艂o w Polsce?

Oczywi艣cie moja 偶ona (kt贸ra jest Polk膮 – przyp. red), kt贸ra chyba by mnie zabi艂a, gdybym inaczej odpowiedzia艂 (艣miech). W ka偶dym razie, z Polsk膮 艂膮cz膮 mnie wy艂膮cznie dobre wspomnienia – nawet gdy by艂em kontuzjowany, mog艂em liczy膰 na wsparcie ca艂ego zespo艂u. Byli艣my naprawd臋 zgran膮 ekip膮, zdobyli艣my puchar. Dlatego mi艂o wspominam tamten okres.

Po zako艅czeniu kariery pozosta艂e艣 przy pi艂ce – teraz jeste艣 agentem pi艂karskim. Kiedy zacz膮艂e艣 my艣le膰 o tym, 偶eby p贸j艣膰 w艂a艣nie w tym kierunku?

Wcze艣niej chcia艂em zosta膰 dyrektorem sportowym. Tylko 偶eby rozpocz膮膰 prac臋 w tej roli, najpierw trzeba mie膰 miejsce zaczepienia, w kt贸rym grasz wcze艣niej przez kilka lat. Moje pobyty w klubach nie trwa艂y za d艂ugo, dlatego po zako艅czeniu kariery trudno mi by艂o znale藕膰 prac臋 w tej roli. W ci膮gu mojej pi艂karskiej przygody gra艂em jednak w r贸偶nych krajach, dzi臋ki czemu nawi膮za艂em sporo kontakt贸w i uzna艂em, 偶e warto z tego skorzysta膰 i zdecydowa艂em si臋 zosta膰 agentem pi艂karskim. Od p贸艂tora roku prowadz臋 w艂asn膮 agencj臋 sportow膮 PrimeSoccer.

Widzia艂em, 偶e masz ju偶 pierwsze sukcesy na koncie. W ubieg艂ym roku tw贸j podopieczny podpisa艂 kontrakt z Atletico Madryt.

Tak, Cypryjczyk Elias Kostis, kt贸ry obecnie gra w juniorach Altetico. Z kolei wczoraj by艂em w Poznaniu, gdy偶 m贸j podopieczny Joel Pereira w艂a艣nie podpisa艂 kontrakt z Lechem Pozna艅. To jeden z pierwszych zawodnik贸w, z kt贸rymi nawi膮za艂em wsp贸艂prac臋 i my艣l臋, 偶e w poprzednim sezonie by艂 jednym z dw贸ch-trzech najlepszych prawych obro艅c贸w w Portugalii. Wierz臋, 偶e oka偶e si臋 dla Lecha udanym transferem.

Na koniec rozmowy, chcia艂bym zapyta膰 o Euro 2020. Czy ca艂a Portugalia ju偶 teraz 偶yje tymi mistrzostwami?

Gdy pi艂ka w grze, dla Portugalczyk贸w nic innego si臋 nie liczy. I tak w艂a艣nie jest w tym przypadku.

W waszym kraju m贸wi si臋 otwarcie o obronie tytu艂u mistrz贸w Europy?

Nie uwa偶am, 偶e jeste艣my g艂贸wnymi faworytami tych mistrzostw, ale my艣l臋, 偶e nasza kadra jest w stanie powt贸rzy膰 tamten sukces.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI