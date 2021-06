Jocelyn Angloma🇫🇷: “Francuzi są faworytami, ale muszą zachować czujność”

Jocelyn Angloma swego czasu by┼é jednym z najlepszych prawych obro┼äc├│w na ┼Ťwiecie. W barwach Olympique Marsylia si─Ögn─ů┼é po trofeum Ligi Mistrz├│w. Z kolei w reprezentacji Francji dwukrotnie bra┼é udzia┼é w Mistrzostwach Europy – w 1992 i 1996 roku. Pierwszy turniej zako┼äczy┼é si─Ö dla ÔÇťTr├│jkolorowychÔÇŁ kl─Ösk─ů, gdy┼╝ zako┼äczyli udzia┼é na fazie grupowej. Lepiej by┼éo cztery lata p├│┼║niej, gdy zesp├│┼é zaszed┼é do p├│┼éfina┼éu. Najwi─Öksze sukcesy Francuz├│w nadesz┼éy nieco p├│┼║niej – dru┼╝yna wygra┼éa najpierw Mundial 1998, a nast─Öpnie Euro 2000. W sk┼éadzie na obu turniejach nie by┼éo ju┼╝ jednak Anglomy, kt├│ry w wieku 29 lat postanowi┼é skoncentrowa─ç si─Ö na pi┼éce klubowej.

By┼éy pi┼ékarz Olympique Marsylia, PSG, Interu i Valencii p├│┼║niej zagra┼é jeszcze w reprezentacji. Ale nie Francji, tylko francuskiego terytorium zamorskiego – Gwadelupy, gdzie przyszed┼é na ┼Ťwiat. Ze wzgl─Ödu na to, ┼╝e kadra karaibskiej wyspy nie jest zrzeszona z FIFA, m├│g┼é w niej wyst─ůpi─ç. I jako 41-latek przyczyni┼é si─Ö do sporego sukcesu zespo┼éu, jakim by┼é p├│┼éfina┼é Z┼éotego Pucharu CONCACAF.

W rozmowie z ÔÇťFutbolNews.plÔÇŁ aktualny selekcjoner kadry Gwadelupy podzieli┼é si─Ö swoimi pi┼ékarskimi wspomnieniami, opowiadaj─ůc o wielkich turniejach oraz grze w┼Ťr├│d najlepszych pi┼ékarzy lat 90. Cho─ç na karaibskiej wyspie Jocelyn Angloma czuje si─Ö dobrze, przyzna┼é ┼╝e chcia┼éby jeszcze wr├│ci─ç do Europy, gdyby mia┼é tak─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç. 55-latek podzieli┼é si─Ö tak┼╝e swoimi oczekiwaniami co do wyst─Öpu ÔÇťTr├│jkolorowychÔÇŁ na Euro 2020.

Chcia┼ébym zacz─ů─ç od pana pi┼ékarskich pocz─ůtk├│w. W wieku 20 lat przylecia┼é pan z Gwadelupy do Francji na sta┼ée. Trudno by┼éo panu na pocz─ůtku si─Ö przystosowa─ç do reali├│w jednej z czo┼éowych europejskich lig?

Szczerze m├│wi─ůc, nie mia┼éem z tym problem├│w. Przylot do Francji traktowa┼éem jako now─ů przygod─Ö i podchodzi┼éem do niego z wielk─ů przyjemno┼Ťci─ů. Jedyn─ů rzecz─ů, kt├│rej si─Ö obawia┼éem, by┼éo przystosowanie si─Ö do innego klimatu, gdy┼╝ we Francji by┼éo znacznie zimniej. Ale uda┼éo mi si─Ö zaadaptowa─ç do┼Ť─ç szybko.

I od strony sportowej te┼╝ nie by┼éo problemu – z czasem zrobi┼é pan karier─Ö w pi┼éce klubowej, a najwi─Ökszym pana sukcesem by┼é triumf w finale Ligi Mistrz├│w w 1993 roku. Co z pana perspektywy najbardziej przyczyni┼éo si─Ö do tego zwyci─Östwa?

Wszyscy byli┼Ťmy ┼Ťwiadomi, ┼╝e jeste┼Ťmy cz─Ö┼Ťci─ů jednej grupy, kt├│rej ka┼╝dy z nas by┼é elementem. To nas nap─Ödza┼éo i poprowadzi┼éo do sukces├│w. Poza tym, w naszym zespole by┼éo wtedy sporo do┼Ťwiadczonych zawodnik├│w, kt├│rzy pami─Ötali fina┼é z 1991 roku. Dwa lata p├│┼║niej nasz zesp├│┼é by┼é silniejszy, a pi┼ékarze przygotowani byli lepiej ni┼╝ wcze┼Ťniej (Jocelyn Angloma wtedy jeszcze nie gra┼é w Olympique, tylko w PSG – przyp. red), co my┼Ťl─Ö, ┼╝e te┼╝ mia┼éo du┼╝y wp┼éyw.

Potem niestety Olympique spad┼é z ligi z powodu afery korupcyjnej. Jak pan oraz ca┼éy zesp├│┼é zareagowali┼Ťcie na tamt─ů sytuacj─Ö?

To by┼é dla nas du┼╝y cios. Nie mogli┼Ťmy ani obroni─ç mistrzowskiego tytu┼éu we Francji, ani zagra─ç w Pucharze Interkontynentalnym (ze wzgl─Ödu na udzia┼é zespo┼éu w aferze korupcyjnej, jego miejsce zaj─ů┼é Milan – przyp. red.). Kr├│tko m├│wi─ůc, byli┼Ťmy wtedy rozczarowani.

Rozczarowaniem okazały się zapewne dla pana także Mistrzostwa Europy 1992, podczas których Francja nawet nie wyszła z grupy. Co tam się stało?

Pami─Ötam atmosfer─Ö we Francji wok├│┼é tamtego turnieju. Wszyscy stawiali nas wtedy w roli faworyt├│w, co by┼éo zreszt─ů uzasadnione – wygrali┼Ťmy wszystkie osiem mecz├│w w kwalifikacjach. Na mistrzostwach jednak po prostu zawiedli┼Ťmy. Rozczarowanie w kraju by┼éo ogromne i nie ma w tym nic dziwnego. Mieli┼Ťmy bardzo fajn─ů dru┼╝yn─Ö, ale co┼Ť posz┼éo nie tak.

Cztery lata temu by┼éo ju┼╝ nieco lepiej – Francja z panem w sk┼éadzie dotar┼éa wtedy do p├│┼éfina┼éu.

Moim zdaniem, wtedy posz┼éo nam dobrze. Do zespo┼éu dosz┼éo kilku nowych zawodnik├│w, kt├│rzy troch─Ö dodali ┼Ťwie┼╝o┼Ťci naszej grze. Jak dobra by┼éa to dru┼╝yna, pokaza┼é fakt, ┼╝e jej kr─Ögos┼éup pozosta┼é niemal niezmienny do mundialu dwa lata p├│┼║niej, na kt├│rym Francja zdoby┼éa z┼éoty medal.

Pan jednak zdecydowa┼é si─Ö zako┼äczy─ç karier─Ö reprezentacyjn─ů jeszcze przed Mundialem 1998. ┼╗a┼éowa┼é pan p├│┼║niej?

Mia┼éem ju┼╝ wtedy 31 lat i uzna┼éem, ┼╝e to odpowiedni moment na to, by zrezygnowa─ç z reprezentacji i skupi─ç si─Ö na karierze klubowej. Nie ┼╝a┼éowa┼éem i nie zazdro┼Ťci┼éem. Po prostu cieszy┼éem si─Ö z tego, ┼╝e koledzy, z kt├│rymi wcze┼Ťniej gra┼éem w jednej dru┼╝ynie, zdobywali mistrzostwo ┼Ťwiata. Ich widok z pucharem to by┼éa dla mnie czysta przyjemno┼Ť─ç. Zreszt─ů trzyma┼éem kciuki za Liliana Thurama, kt├│ry wtedy zast─ůpi┼é mnie w kadrze.

Jednym z piłkarzy, których miał pan okazję poznać najlepiej z tamtej reprezentacji, był Didier Deschamps. Grał pan z nim nie tylko w kadrze, ale też przez długi czas w Olympique Marsylia. Już wtedy można było stwierdzić, że nadaje się do roli trenera?

Didier by┼é naturalnym liderem, czego dowodem jest to, ┼╝e ju┼╝ w m┼éodym wieku by┼é kapitanem Nantes. My┼Ťl─Ö, ┼╝e w ka┼╝dym zespole, w kt├│rym gra┼é, by┼é wiod─ůc─ů postaci─ů, szczeg├│lnie pod wzgl─Ödem mentalnym. Przez lata gdy z nim jednej dru┼╝ynie, przekona┼éem si─Ö, ┼╝e ma on w sobie ÔÇťducha zdobywcyÔÇŁ.Czy ju┼╝ wtedy zapowiada┼é si─Ö na dobrego trenera? Mog─Ö powiedzie─ç z pe┼énym przekonaniem, ┼╝e tak.

Mo┼╝na te┼╝ powiedzie─ç, ┼╝e by┼é pan ┼Ťwiadkiem pocz─ůtk├│w we francuskiej kadrze ZinedineÔÇÖa ZidaneÔÇÖa. Jakim by┼é pi┼ékarzem, gdy dopiero wchodzi┼é do zespo┼éu?

W relacjach mi─Ödzyludzkich by┼é do┼Ť─ç pow┼Ťci─ůgliwy, ale by┼é dobrym koleg─ů. Na boisku jednak przekracza┼é wszelkie swoje granice, ┼╝eby m├│c by─ç jak najlepszym pi┼ékarzem. Gdy wychodzi┼é na plac gry, by┼é po prostu najlepszy. I z czasem sta┼é si─Ö sportowym liderem francuskiej kadry.

Kto by┼é najlepszym pi┼ékarzem, z kt├│rym wyst─Öpowa┼é pan w jednej dru┼╝ynie – obstawiam, ┼╝e Zinedine Zidane albo – swego czasu – Jean-Pierre Papin?

Obaj to naprawd─Ö ┼Ťwietni i zas┼éu┼╝eni zawodnicy, kt├│rzy maj─ů na swoim koncie Z┼éot─ů Pi┼ék─Ö. Trudno mi jednak wybra─ç najlepszego tym bardziej, ┼╝e gra┼éem jeszcze z kilkoma innymi wielkimi pi┼ékarzami. Zaliczy┼ébym do nich tak┼╝e Romario, Gaizk─Ö Mendiet─Ö, Abediego Pele, Erica Canton─Ö. I pewnie jeszcze kilka nazwisk mog┼éoby mi przyj┼Ť─ç do g┼éowy po g┼é─Öbszym zastanowieniu.

Z kim z czasów kariery piłkarskiej ma pan w tej chwili najlepszy kontakt?

Chocia┼╝ od d┼éu┼╝szego czasu mieszkam na sta┼ée na Gwadelupie, wci─ů┼╝ utrzymuj─Ö relacj─Ö z lud┼║mi, z kt├│rymi gra┼éem w Europie. Najlepszy kontakt mam z Basile Bolim, LucÔÇÖiem Sonorem, Lilianem Thuram, Marcelem Dessaillym, Amedeo Carbonim i Abedim Pel├ę. Z nimi najcz─Ö┼Ťciej rozmawiam poprzez social media, ale lista ludzi, z kt├│rymi czasami si─Ö kontaktuj─Ö jest jeszcze d┼éu┼╝sza.

Koledzy odwiedzali pana na Gwadelupie?

Wiele razy odwiedzali mnie w┼éa┼Ťnie Lilian Thuram i Luc Sonor. Obaj zreszt─ů r├│wnie┼╝ pochodz─ů z Gwadelupy i cz─Östo wracaj─ů w rodzinne strony. Wtedy zawsze przy okazji si─Ö widzimy.

Obaj jednak nie wr├│cili do Gwadelupy na sta┼ée, a pan si─Ö na to zdecydowa┼é. Sk─ůd taka decyzja?

W┼éa┼Ťciwie nie mia┼éem konkretnego powodu. Po prostu w pewnym momencie uzna┼éem, ┼╝e chcia┼ébym by─ç bli┼╝ej rodziny.

W 2006 roku zaskoczy┼é pan troch─Ö kibic├│w, rozpoczynaj─ůc gr─Ö w reprezentacji Gwadelupy. Jak do tego dosz┼éo?

Gwadelupa nie jest zrzeszona z FIFA, dlatego mog┼éem zagra─ç w jej barwach. Nie znaczy to jednak, ┼╝e od razu mog┼éem zmieni─ç reprezentacj─Ö – musia┼éo min─ů─ç pi─Ö─ç lat od mojego ostatniego wyst─Öpu we francuskiej kadrze. Dlatego te┼╝ w┼éadze naszej federacji zdecydowa┼éy si─Ö na takie ust─Öpstwo i pozwoli┼éy mi zagra─ç w kadrze.

Potem by┼é Z┼éoty Puchar CONCACAF, podczas kt├│rego Gwadelupa zaj─Ö┼éa czwarte miejsce. Wi─Ökszym sukcesem by┼é p├│┼éfina┼é z Gwadelup─ů czy z Francj─ů na Euro?

Wielk─ů przyjemno┼Ťci─ů by┼éo dla mnie zaj┼Ť─ç tak daleko zar├│wno z jednym, jak i z drugim zespo┼éem. Gdybym mia┼é jednak por├│wna─ç skal─Ö, dla Gwadelupy ten wynik by┼é wi─Ökszym sukcesem. Przyst─ůpili┼Ťmy do tamtego turnieju jako maluczcy, a zako┼äczyli┼Ťmy swoj─ů przygod─Ö przed fina┼éem. To, co osi─ůgn─Öli┼Ťmy, by┼éo niesamowite!

Teraz jest pan selekcjonerem reprezentacji Gwadelupy. Jaki jest pana cel z t─ů kadr─ů?

Kr├│tkofalowym celem jest kwalifikacja na tegoroczny Z┼éoty Puchar CONCACAF. Z kolei w d┼éu┼╝szej perspektywie, zale┼╝y nam tutaj, ┼╝eby bardziej wypromowa─ç tutejszych zawodnik├│w. Chcemy da─ç im mo┼╝liwo┼Ť─ç gry na jak najwy┼╝szym poziomie, ┼╝eby mogli si─Ö rozwija─ç i pokonywa─ç kolejne szczeble kariery.

Jest pan bardziej Francuzem czy Gwadelupczykiem?

To troch─Ö z┼éo┼╝ona sprawa, ale jestem narodowo┼Ťci francuskiej. Gwadelupa to terytorium zamorskie Francji, w kt├│rym si─Ö urodzi┼éem i z kt├│rym si─Ö uto┼╝samiam. Podkre┼Ťlam jednak, ┼╝e jestem Francuzem.

Chcia┼éby pan za jaki┼Ť czas wr├│ci─ç do Francji w roli trenera?

Niestety nie otrzyma┼éem takiej propozycji, ale z ch─Öci─ů spr├│bowa┼ébym swoich si┼é we Francji.

Na koniec chcia┼ébym zapyta─ç, jak pan widzi szanse ÔÇťTr├│jkolorowychÔÇŁ na Euro 2020?

Moim zdaniem g┼é├│wn─ů zalet─ů tego zespo┼éu jest dobrze zbalansowana kadra. Szczeg├│lnie ┼Ťwietnie wygl─ůda atak, po kt├│rym spodziewam si─Ö na Euro bardzo dobrej gry. Poza tym Didier Deschamps ju┼╝ wiele razy udowodni┼é, ┼╝e potrafi dokonywa─ç w┼éa┼Ťciwych wybor├│w w odpowiednim czasie i licz─Ö, ┼╝e najbli┼╝szy turniej b─Ödzie na to kolejnym dowodem.

Zgadzam si─Ö z ekspertami, kt├│rzy uwa┼╝aj─ů nasz─ů kadr─Ö za g┼é├│wnych faworyt├│w. Pi┼ékarze powinni jednak zachowa─ç czujno┼Ť─ç – by─ç ostro┼╝ni i realistycznie patrze─ç na obraz siebie i rywali. Jak dobrze wiemy, w pi┼éce wszystko zmienia si─Ö bardzo szybko, szczeg├│lnie w dzisiejszych czasach. Zreszt─ů nie tylko teraz – przekonali┼Ťmy si─Ö o tym w z┼éy spos├│b na Euro 1992 i Mundialu 2002, gdy nie wyszli┼Ťmy z grupy. Wierz─Ö jednak, ┼╝e teraz b─Ödzie inaczej ni┼╝ na tych turniejach.

ROZMAWIAŁ: PRZEMYSŁAW CHLEBICKI