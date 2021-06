🇨🇿 Czechy – Albania 🇦🇱 Typy, kursy (08.06.2021)

W ostatnim spotkaniu przygotowuj膮cym do Euro 2020, reprezentacja Czech zmierzy si臋 na Generali Ceska pojistovna Arena w Pradze z Albani膮. Czy nasi po艂udniowy s膮siedzi zako艅cz膮 testy w dobrych nastrojach?

Czechy – Albania zapowied藕 (wtorek, 20:15)

Reprezentacja Czech trafi艂a do nie艂atwej grupy. W walce o awans do fazy pucharowej, Czesi powalcz膮 ze Szkocj膮, Chorwacj膮 oraz Angli膮. Cho膰 naturalnie nie mo偶na wykluczy膰 trzeciego miejsca Czech贸w i mo偶liwej gry w kolejnej rundzie, to z pewno艣ci膮 nikt nie b臋dzie zaskoczony, je艣li Czechy zako艅cz膮 zmagania na ostatnim miejscu. W szczeg贸lno艣ci, 偶e pierwszy czerwcowy mecz pokaza艂 pewn膮 r贸偶nic臋. Reprezentacja Czech przegra艂a z W艂ochami a偶 0:4.

Bezbramkowym remisem z Wali膮 swoje czerwcowe mecze rozpocz臋艂a Albania, kt贸ra wtorkowym starciem zako艅czy zgrupowanie. Jak wiadomo, Albania nie zdo艂a艂a wywalczy膰 udzia艂u w Euro 2020, ko艅cz膮c kwalifikacje na czwartym miejscu w grupie.

Co ciekawe, obie reprezentacje do tej pory nie mia艂y okazji mierzy膰 si臋 mi臋dzy sob膮. B臋dzie to zatem pierwszy test tych ekip.

Czechy – Albania kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest reprezentacja Czech. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.67. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.25. Triumf Albanii bukmacherzy ocenili na kurs 6.95.

Czechy – Albania fakty meczowe

Reprezentacja Czech wygra艂a 2 z 5 ostatnich mecz贸w

Albania zanotowa艂a tylko jedn膮 pora偶k臋 w pi臋ciu ostatnich meczach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, Albania zachowywa艂a czyste konto

Czechy – Albania typy

Cho膰 w oczach bukmacher贸w wyra藕nym faworytem jest reprezentacja Czech, to spodziewamy si臋, i偶 Albania poka偶e dobry futbol i strzeli minimum jednego gola.

Czechy – Albania | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.21 @ STS聽

Czechy – Albania | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 3.00 @ STS