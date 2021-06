Niedziela na Euro: udany rewanż, gol legendy i strzelanina w Amsterdamie

Za nami trzeci dzień na Euro, w którym obejrzeliśmy najwięcej goli. 10 bramek wpadło w niedzielnych meczach, ale piłkarze dozowali piłkarskie emocje. Na początek nieco zawiódł szlagier grupy D, ale późniejsze granie w grupie C już dało znacznie więcej wrażeń wizualnych. Wisienką na torcie było 90 minut w Amsterdamie.

Rozpoczęło się od meczu na Wembley. To dopiero pierwsze spotkanie na tym obiekcie, ale mocno na początek. Anglia – Chorwacja to przecież rewanż za półfinał mundialu w Rosji. Wówczas lepsi okazali się Chorwaci, a Anglicy skończyli ostatecznie bez medalu. Teraz jednak to oni, za sprawą Raheema Sterlinga wygrali. Ważnym elementem tej akcji była świetna asysta Kalvina Phillipsa. Więcej o meczu Anglia – Chorwacja.

Z zachodniego krańca Europy przenieśliśmy się na wschód. W Bukareszcie mecz kolejnego debiutanta na Euro. Macedonia Północna jednak nie poszła w ślady Finlandii. Mimo tego trudno mówić o jakiejś wpadce. Dla drużyny z Bałkanów każdy punkt na turnieju będzie na wagę złota. Jednak w niedzielne popołudnie grali z teoretycznie najsłabszym z rywali. Przegrywali, później mieli w garści jeden punkt, ale polegli. Najgłośniej po spotkaniu było oczywiście o golu Gorana Pandeva. Legendarny Macedończyk strzelił gola kilka dni po swojej 20. rocznicy występów w reprezentacji! Więcej o meczu Austria – Macedonia Północna.

Na koniec znowu w stronę zachodu. Mecz Holandia – Ukraina miał być takim starciem ekip grających przyjemny dla oka futbol. Tak też było. Zdecydowanie najlepszy mecz do tej pory na Euro, mimo że za nami kilka gier. Może nie będziemy mitologizować tego spotkania, jednak było w nim naprawdę wiele. Dużo gry na jeden kontakt, efektowne zagrania, mnóstwo goli, a w nim ten specjalny – Andrija Jarmołenki. Były też zwroty akcji, w końcu Holendrzy z 2:0 zeszli na 2:2 i dopiero w końcówce uratowali zwycięstwo. Dla gości to była bolesna porażka, choć z przekroju całego spotkania byli zespołem słabszym od rywala. Więcej o meczu Holandia – Ukraina.

Poniedziałek z meczem Polski

Przed nami kolejny dzień z Euro 2020 i to będzie dla nas najważniejszy dzień. Wszystko oczywiście przez pierwszy mecz reprezentacji Polski na turnieju. Jak wygląda rozkład jazdy na poniedziałek?

15:00 Szkocja – Czechy (Glasgow)

18:00 Polska – Słowacja (Petersburg)

21:00 Hiszpania – Szwecja (Sewilla)