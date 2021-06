Erik Jendrisek 🇸🇰: “Spodziewam się zwycięstwa 1:0 dla Słowacji”

Erik Jendrisek to pi艂karz, kt贸ry zna bardzo dobrze zar贸wno s艂owackie, jak i polskie pi艂karskie realia. W reprezentacji S艂owacji wyst膮pi艂 w 37 meczach, w kt贸rych czterokrotnie zdobywa艂 bramki i uczestniczy艂 w Mundialu 2010, gdy kadra naszych po艂udniowych s膮siad贸w sensacyjnie wysz艂a z grupy. Z kolei Polsk臋 zna dobrze dzi臋ki temu, 偶e w latach 2015-2017 gra艂 w Cracovii.

W rozmowie z 鈥淔utbolNews.pl鈥 by艂y reprezentant S艂owacji opowiedzia艂 o swoich wspomnieniach zwi膮zanych z wielkim turniejem, na kt贸rym zagra艂. Zdradzi艂 tak偶e, czy jest zadowolony z pobytu w Cracovii, a tak偶e podzieli艂 si臋 przewidywaniemi przed meczem z Polsk膮.

Na samym pocz膮tku chcia艂bym cofn膮膰 si臋 o kilkana艣cie lat. Czy czas sp臋dzony w Kaiserslautern by艂 twoim najlepszym w karierze?

My艣l臋, 偶e tak, fajnie mi si臋 to pi艂karskie 偶ycie uk艂ada艂o. Regularnie zdobywa艂em bramki, dosta艂em si臋 do reprezentacji S艂owacji. Wtedy wywalczyli艣my awans na mistrzostwa 艣wiata, na kt贸re pojecha艂em. To by艂 rzeczywi艣cie dla mnie najlepszy okres w karierze.

I w艂a艣nie przy Mundialu 2010 chcia艂bym si臋 zatrzyma膰. Jak wspominasz jedyne mistrzostwa 艣wiata w historii s艂owackiej kadry?

Trudno mi por贸wnywa膰, bo potem nie by艂em ju偶 na 偶adnym turnieju z reprezentacj膮. Na pewno jednak by艂 to dla nas historyczny moment, bo po raz pierwszy w historii pojechali艣my na mundial. Atmosfera by艂a niesamowita! Na S艂owacji najbardziej bali艣my si臋 przed wyjazdem o nasze bezpiecze艅stwo, ale na miejscu nie by艂o 偶adnych problem贸w. Dla pi艂karza to jest marzenie, 偶eby zagra膰 na mundialu, a ja do dzi艣 ciesz臋 si臋, 偶e mi si臋 uda艂o. To wyj膮tkowe prze偶ycie dla mnie i mojej rodziny. M贸j synek ma ju偶 teraz dziewi臋膰 lat i rozumie, 偶e gra艂em z najlepszymi pi艂karzami 艣wiata i ca艂y czas mi to powtarza. Tak偶e dlatego ciesz臋 si臋, 偶e mia艂em w karierze tak膮 okazj臋.

Od tamtej pory S艂owacja ju偶 nie zagra艂a na mundialu, ale z drugiej strony – na ostatnim Euro wysz艂a z grupy.

Przed Euro we Francji mia艂em nadziej臋 na powo艂anie do reprezentacji. Rozegra艂em z Cracovi膮 dobry sezon, awansowali艣my do Ligi Europy, wi臋c liczy艂em, 偶e znajd臋 si臋 w kadrze na turniej. Trener jednak si臋 zdecydowa艂 mnie nie zabra膰, szkoda. Na Euro mo偶e teraz jest awansowa膰 艂atwiej, bo gra wi臋cej dru偶yn, ale wtedy mieli艣my kilku pi艂karzy graj膮cych w czo艂owych klubach. Skrtel w Liverpoolu, Hamsik w Napoli – wok贸艂 nich powsta艂a fajna ekipa. A teraz mamy Skriniara, kt贸ry regularnie gra w Interze.

S艂owacja nie jest krajem tak du偶ym i rozwini臋tym pi艂karsko, 偶eby m贸c gra膰 zawsze w wielkich turniejach – zdajemy sobie z tego spraw臋. Przy okazji mistrzostw, ca艂y kraj jednak 偶yje pi艂k膮. Przed meczem z Polsk膮 dosta艂em ju偶 chyba jedena艣cie telefon贸w z pytaniem, gdzie b臋d臋 ogl膮da艂 to spotkanie. Dla nas gra na Euro to co艣 wyj膮tkowego i mo偶na to odczu膰. I ca艂a ta atmosfera bardzo mi si臋 podoba.

Wbrew pozorom, nie w ka偶dym kraju jest to oczywiste.

Tak, ale u nas mo偶e to wynika z tego, 偶e nie zawsze gramy na wielkich turniejach, dlatego odczuwamy to bardziej. Atmosfera Euro przenosi si臋 na ca艂y kraj i teraz czekamy na dobre wyniki.

Na pocz膮tku Euro S艂owacja zmierzy si臋 z Polsk膮, dlatego porozmawiajmy o polskich w膮tkach w twojej karierze. Przez dwa i p贸艂 roku gra艂e艣 w Cracovii, z perspektywy czasu jeste艣 zadowolony z pobytu w tym klubie?

Oczywi艣cie. Do dzi艣 jestem w kontakcie z kibicami, klubem i pi艂karzami tamtej dru偶yny. Sp臋dzi艂em tam fajny czas, chocia偶 mo偶e z ostatniego roku nie mog臋 by膰 zadowolony, gdy偶 walczyli艣my o utrzymanie. Mo偶e moje statystyki w tamtym czasie te偶 nie by艂y udane, ale zostawi艂em w Cracovii du偶o zdrowia i do dzi艣 j膮 zawsze wspieram, gdy to tylko mo偶liwe.

Jaki mia艂e艣 kontakt z trenerem Zieli艅skim?

Mia艂em w karierze dw贸ch, mo偶e trzech trener贸w, z kt贸rymi rozumia艂em si臋 bez s艂贸w. I jednym z nich by艂 w艂a艣nie Jacek Zieli艅ski. Rozumieli艣my si臋 we wszystkich sprawach – trener wiedzia艂, czego mog臋 ode mnie oczekiwa膰 na boisku. U niego gra艂em ca艂y czas, mog艂em dawa膰 z siebie do艣wiadczenie z Bundesligi.

Powiedzia艂e艣, 偶e trener Zieli艅ski by艂 jednym z dw贸ch-trzech, z kt贸rymi mia艂e艣 dobry kontakt. Kogo jeszcze m贸g艂by艣 wyr贸偶ni膰?

By艂ego selekcjonera reprezentacji S艂owacji, Vladimira Weissa. Powo艂a艂 mnie do kadry, gdy jeszcze gra艂em w drugiej lidze niemieckiej, w Kaiserslautern. Ten trener potrafi艂 oceni膰 to, co umiem zrobi膰 na boisku. Poza tym, mia艂em z nim dobry kontakt. My艣l臋, 偶e dlatego on i Jacek Zieli艅ski najbardziej mi pasowali we wsp贸艂pracy.

Zosta艅my jeszcze na moment przy Cracovii. Powiedzia艂e艣 wcze艣niej o awansie do eliminacji Ligi Europy, ale w waszym przypadku zako艅czy艂y si臋 one kl臋sk膮. Pora偶ka ze Szkendij膮 do dzi艣 jest wspominana w kontek艣cie wstydliwych wynik贸w polskich dru偶yn w pucharach. Co wed艂ug ciebie wtedy zawiod艂o?

Na pocz膮tku meczu mia艂em wtedy dobr膮 sytuacj臋, mo偶e gdybym j膮 wykorzysta艂, wszystko pouk艂ada艂oby si臋 inaczej. Z drugiej strony, w Szkendiji by艂o kilku niez艂ych pi艂karzy, jak na przyk艂ad Besart Ibraimi, kt贸ry gra艂 w Schalke. Nie by艂o wi臋c tam tylko pi艂karzy z Macedonii. Zreszt膮 rok p贸藕niej Szkendija zasz艂a do艣膰 daleko w eliminacjach, co tylko pokazuje, 偶e nie by艂 to przypadkowy zesp贸艂.

My艣l臋 jednak, 偶e byli艣my w stanie ich przej艣膰, ale po prostu nie pokazali艣my si臋 z najlepszej strony. Niestety tamten sezon od pocz膮tku tak wygl膮da艂, by艂a do艣膰 negatywna atmosfera. Wierzyli艣my, 偶e damy rad臋 ich pokona膰, ale si臋 nie uda艂o. Potem dowiedzia艂em si臋 jednak, 偶e niekt贸rzy pi艂karze Szkendiji zarabiali wi臋cej ni偶 my w Cracovii, wi臋c nie by艂y to takie og贸rki, jak si臋 m贸wi艂o wcze艣niej. Wiem, 偶e w Polsce traktuje si臋 takie wyniki negatywnie, ale trzeba bardziej przeanalizowa膰 zespo艂y. A Szkendija co roku zajmuje w Macedonii czo艂owe miejsca. A teraz jest jeszcze mocniejsza ni偶 wtedy.

Ale dlatego pi艂ka jest pi臋kna, bo czasami zdarza si臋, 偶e dru偶yna, po kt贸rej ma艂o kto tego oczekuje, potrafi przej艣膰 silniejszego rywala.

Jak sam powiedzia艂e艣, w ostatnim twoim sezonie w Cracovii, walczyli艣cie o utrzymanie. Ty zreszt膮 te偶 nie zachwyca艂e艣 na boisku – gol i asysta w ci膮gu sezonu raczej nie mog艂y ci臋 satysfakcjonowa膰.

Wiadomo, ale sezon wcze艣niej gra艂em jako napastnik. A wtedy przed startem rozgrywek przysz艂o dw贸ch napastnik贸w – Krzysztof Pi膮tek i Mateusz Szczepaniak. Potem oni grali z przodu, a ja zosta艂em przesuni臋ty na lewe skrzyd艂o. Nie ukrywam, 偶e najlepiej mi si臋 gra艂o na pozycji wysuni臋tego napastnika, co pokaza艂em potem w Grecji – zdobywaj膮c kilkana艣cie bramek i by艂em w ligowej czo艂贸wce.

Przez ca艂膮 karier臋 mia艂em w zasadzie ten problem. W jednym sezonie nastrzela艂em du偶o, a potem albo przyszed艂 nowy trener, albo nowi napastnicy. Wszystkim wydawa艂o si臋, 偶e jestem szybki i lewono偶ny, to dadz膮 mnie na lewe skrzyd艂o. No niestety, to tak nie funkcjonuje. Niestety w Cracovii tak wysz艂o, dlatego odszed艂em po sezonie. Szkoda, bo czu艂em si臋 tam dobrze i mia艂em blisko do domu.

Chyba najwi臋kszego pecha mia艂e艣 jednak w Schalke – po zakontraktowaniu ciebie, do klubu trafili Raul i Klaas-Jan Huntelaar.

W takiej dru偶ynie jak Schalke, mo偶na oczekiwa膰, 偶e przyjd膮 du偶e nazwiska. Ale gdy podpisywa艂em kontrakt jeszcze w kwietniu, nie spodziewa艂em si臋, 偶e przyjd膮 a偶 takie. Huntelaar przyszed艂 zreszt膮 w sierpniu, ju偶 na pocz膮tku sezonu. Wtedy zda艂em sobie spraw臋, 偶e nie zrobi臋 tam nic wi臋cej. Mog艂em tam zosta膰, pokr臋ci膰 si臋, czasami wej艣膰 na ostatnie minuty. Nigdy nie by艂em jednak pi艂karzem, kt贸rego aspiracjami jest tylko siedzenie na jednej 艂awce z gwiazdorami. Jestem ambitnym cz艂owiekiem, dlatego wtedy przeszed艂em do Freiburga.

W tym roku zdecydowa艂e艣 si臋 na powr贸t do rodzinnego kraju. Podj膮艂e艣 t臋 decyzj臋 z my艣l膮 o przysz艂o艣ci?

Przysz艂o艣膰 to jedno, ale moja rodzina nie mog艂a przebywa膰 ze mn膮 w Grecji i musieli艣my funkcjonowa膰 na odleg艂o艣膰 przez ponad trzy lata. Na pocz膮tku 偶ona i dzieci przebywali ze mn膮 w Grecji. Ma艂y jednak musia艂 rozpocz膮膰 szko艂臋 i 偶ona wr贸ci艂a na S艂owacj臋. Inn膮 spraw膮 by艂 covid. Przez t臋 ca艂膮 sytuacj臋 nie mog艂em lata膰 cz臋sto i trudno by艂o si臋 odwiedza膰. Ze wzgl臋du na kwarantann臋 i ograniczania, widzieli艣my si臋 raz na trzy miesi膮ce. Uzna艂em wtedy, 偶e czas poszuka膰 klubu bli偶ej domu.

Trafi艂em do Nitry, ale wszystko tam mia艂o wygl膮da膰 inaczej. W klubie pojawili si臋 inwestorzy z Niemiec i od razu pojawi艂y si臋 wielkie ambicje. By艂y plany, 偶eby p贸j艣膰 w g贸r臋 i zrobi膰 co艣 du偶ego w s艂owackiej pi艂ce. Ale inwestorzy wycofali si臋 po dw贸ch miesi膮cach, wycofali si臋 po dw贸ch miesi膮cach, bo nie dogadali si臋 ze stron膮 s艂owack膮. Spadli艣my w lidze i teraz w zasadzie nie wiem, co dalej. Szukam rozwi膮za艅, ale na razie nie wiem, gdzie b臋d臋 gra艂 w przysz艂ym sezonie.

Transfer do Polski wchodzi w gr臋?

Jeszcze nikt si臋 ze mn膮 nie kontaktowa艂, ale zobaczymy. Gdyby kto艣 z Polski zadzwoni艂, pewnie bym to przemy艣la艂. Zim膮 rozgl膮da艂em si臋 za klubem u was, ale zdecydowa艂em si臋 gra膰 na S艂owacji. Co b臋dzie dalej – wszystko pewnie wyja艣ni si臋 w ci膮gu kilku tygodni.

Przejd藕my teraz do tematu reprezentacji S艂owacji i przewidywa艅 przed Euro. Czego oczekuj膮 po waszej kadrze kibice w kraju?

Nie mamy jakich艣 wielkich oczekiwa艅, 偶e chcemy wygra膰 Euro. Na ostatnich mistrzostwach Europy mieli艣my jednak dobre wyniki w grupie, wi臋c liczymy na to, 偶e to si臋 powt贸rzy. Nasza grupa, oczywi艣cie poza Hiszpani膮, jest bardzo wyr贸wnana. My, Polska i Szwecja jeste艣my ekipami bardzo wyr贸wnanymi. U nas du偶o m贸wi si臋 o Lewandowskim, ale ja wiem, 偶e macie te偶 Zieli艅skiego czy Klicha, kt贸rzy b臋d膮 chcieli odmieni膰 ten mecz. Jest du偶o ch艂opak贸w, kt贸rych s艂owaccy kibice mo偶e nie kojarz膮, ale na pewno b臋d膮 gro藕ni.

Nasza kadra mo偶e powalczy膰 zar贸wno z Polakami, jak i Szwedami. Zobaczymy, jak to b臋dzie wygl膮da艂o, ale po pierwszym meczu b臋dziemy wiedzieli wi臋cej.

Kto mo偶e okaza膰 si臋 kluczow膮 postaci膮 w waszym zespole na Euro, kt贸ra mo偶e przes膮dzi膰 o waszych losach na turnieju?

W ostatnim czasie w dobrej formie jest Ondrej Duda, kt贸ry w ubieg艂ym sezonie Bundesligi strzeli艂 kilka 艂adnych goli. My艣l臋, 偶e te mistrzostwa to mo偶e by膰 jego czas. Wiadomo, 偶e wszyscy b臋d膮 patrze膰 na Skriniara, bo on jest naszym genera艂em w defensywie. Ale my艣l臋, 偶e wiele b臋dzie tutaj zale偶a艂o w艂a艣nie od Dudy i Bo偶enika z PSV.

Zapyta艂em ci臋 wcze艣niej o oczekiwania w kraju. A czego ty si臋 spodziewasz po s艂owackiej kadrze na Euro?

Wierz臋 w to, 偶e S艂owacja wyjdzie z grupy, a potem ju偶 mo偶e si臋 zdarzy膰 wszystko.

Ju偶 na koniec – jaki wynik wytypowa艂by艣 w meczu Polska-S艂owacja?

My艣l臋, 偶e b臋dzie to bardzo wyr贸wnany mecz. Spodziewam si臋 zwyci臋stwa 1:0, oczywi艣cie S艂owacji.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI