Chorwacja vs Szkocja – podsumowanie spotkania

We wtorek poznaliśmy rozstrzygnięcia w grupie D. Na Hampden Park w Glasgow reprezentacja Chorwacji zmierzyła się ze Szkocją. Starcie obu ekip zakończyło się zwycięstwem Chorwatów, którzy dzięki wygranej 3:1 zagwarantowali sobie drugie miejsce w grupie.

Na ten mecz nie trzeba było specjalnie zapraszać. Sytuacja prezentowała się bardzo przejrzyście. W przypadku obu ekip zwycięstwo gwarantowało awans do 1/8 finału. Nieco lepiej spotkanie rozpoczęli Szkoci, którzy śmielej meldowali się pod bramką rywali. Więcej konkretów pojawiło się jednak u Chorwatów. W 17. minucie piłkę w polu karnym zdołał odegrać Ivan Perisic. Do futbolówki podbiegł Vlasic, który miał sporo miejsca i wykonał precyzyjny strzał, pokonując Marshalla.

Szkoci początkowo nie potrafili otrząsnąć się po straconym golu. Przed końcem połowy piłkarze Steve’a Clarke’a w końcu odpowiedzieli. Jeden z defensorów Chorwacji wykonał nieprecyzyjne wybicie piłki, która trafiła prosto pod nogi Calluma McGregora. Piłkarz Celtiku nie zastanawiał się długo i strzelił na bramkę rywali, doprowadzając do wyrównania.

Obie ekipy rozpoczęły drugą połowę z dużym impetem. Najpierw przed szansą stanął Gvardiol, który znalazł się nawet sam na sam z Marshallem. Chorwacki defensor nie zdołał jednak pokonać bramkarza rywali. Chwilę później świetnie w pole karne rywala wbiegł John McGinn, ale pomocnik Aston Villi nie zdążył z zamknięciem dośrodkowania.

Błysk swojego geniuszu w 62. minucie pokazał Luka Modric, który wykonał przepiękny strzał i wyprowadził Chorwację na prowadzenie.

Good to see Luka Modrić release his obligatory Euros beauty today.#EURO2020 pic.twitter.com/6WEvhxX5Sz

— Karan Tejwani (@karan_tejwani26) June 22, 2021