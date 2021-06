Jakub Moder nie wystąpi w meczu ze Szwecją

Jakub Moder ostatecznie nie wystąpi w trzecim meczu fazy grupowej. Kontuzja kolana okazała się na tyle poważna, że piłkarz nie znajdzie się w kadrze meczowej na pojedynek ze Szwecją.

Od niedzieli występ piłkarza Brighton w spotkaniu ze Szwecją stał pod znakiem zapytania. Jakub Moder zmagał się z bólem kolana dzień po meczu z Hiszpanią. Najpierw reprezentant Polski przeszedł USG, które jednak nie wykazało żadnych problemów, a następnie poddał się badaniu rezonansem magnetycznym.

We wtorek wciąż jednak nie było wiadomo, co ze zdrowiem piłkarza. Reprezentant Polski nie uczestniczył jednak w treningach. Rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski przyznał, że decyzja co do występu Modera w spotkaniu ze Szwecją zostanie podjęta dopiero w dniu meczowym.

Osłabienie przed meczem ze Szwecją

Jak informuje “Przegląd Sportowy”, to już jednak pewne, że Jakub Moder nie znajdzie się w kadrze meczowej na środowy pojedynek. Kontuzja kolana okazała się na tyle poważna, że piłkarz jeszcze nie wrócił do treningów z zespołem i przeciwko Szwecji nie może znaleźć się nawet na ławce rezerwowych.

Reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w środę o godz. 18 w Sankt Petersburgu. Mecz może zadecydować o tym, czy “Biało-Czerwoni” awansują do 1/8 finału Euro 2020.

Fot. YouTube