Jean-Marie Pfaff 🇧🇪: “Belgia jest w stanie wygrać Euro”

Jean-Marie Pfaff to niew─ůtpliwie jedna z najwi─Ökszych legend belgijskiego futbolu. W latach 80. by┼é uwa┼╝any przez wielu za najlepszego bramkarza na ┼Ťwiecie. Swoj─ů pi┼ékarsk─ů karier─Ö sp─Ödzi┼é w Beveren, Bayernie Monachium, Lierse i Trabzonsporze. Z kolei z reprezentacj─ů Belgii zaj─ů┼é czwarte miejsce na Mundialu 1986 oraz drugie miejsce na Euro 1980. W 2004 roku zosta┼é wyr├│┼╝niony przez Pele, trafiaj─ůc na list─Ö FIFA 100 najlepszych pi┼ékarzy w historii.

W rozmowie z cyklu ÔÇť24 Twarze EuroÔÇŁ Jean-Marie Pfaff opowiedzia┼é o swoich najwi─Ökszych sukcesach w kadrze belgijskich ÔÇťCzerwonych Diab┼é├│wÔÇŁ. Legendarny bramkarz podzieli┼é si─Ö tak┼╝e swoj─ů opini─ů na temat obecnej reprezentacji Belgii oraz zdradzi┼é, czym zajmuje si─Ö obecnie.

***

Jest pan przyk┼éadem pi┼ékarza, kt├│ry po wielu latach od zako┼äczenia kariery, wci─ů┼╝ jest aktywny – w futbolu, ale nie tylko. Obecnie dzia┼éa pan przy inicjatywie Expo Sport Media. Jakie s─ů jej g┼é├│wne za┼éo┼╝enia?

Moje serce jest z wieloma klubami sportowymi, kt├│re regularnie prosz─ů mnie o pomoc. Chc─ů si─Ö ulepsza─ç i rozwija─ç, staj─ůc si─Ö w ten spos├│b coraz lepszymi. Uwielbiam im pomaga─ç – i tak trafi┼éem do Expo Sport Media – czyli przedsi─Öwzi─Öcia, kt├│re wspiera kluby chc─ůce zebra─ç pieni─ůdze na dalszy rozw├│j. Ale wspieramy tak┼╝e tych, kt├│rzy chcieliby co┼Ť odda─ç swoim kibicom czy sponsorom.

Pana stanowisko w Expo Sport Media to Business Development Manager. Jak wygl─ůdaj─ů pana obowi─ůzki w tej roli?

Wsp├│┼épracuj─Ö bezpo┼Ťrednio z klubami, z kt├│rymi omawiamy potem strategi─Ö ich rozwoju. Oczywi┼Ťcie moje nazwisko te┼╝ im pomaga w zdobywaniu wsparcia. Zreszt─ů sam zawsze by┼éem innowacyjny w sponsoringu, gdy gra┼éem z reklamami na ko┼énierzu. Wtedy to by┼é zupe┼énie nowy spos├│b na pozyskiwanie sponsor├│w. A teraz robimy to w spos├│b cyfrowy. Na przyk┼éad od kilku miesi─Öcy mamy w┼éasn─ů aplikacj─Ö dla klub├│w, kt├│re chc─ů poprawi─ç swoj─ů komunikacj─Ö.

Jak inni mog─ů pomaga─ç klubom poprzez aplikacj─Ö?

Ci─ůg┼éa komunikacja jest obecnie dla klub├│w bardzo wa┼╝na. Mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç z odbiorcami za pomoc─ů medi├│w spo┼éeczno┼Ťciowych, ale najlepszym sposobem jest jedna aplikacja z wieloma mo┼╝liwo┼Ťciami. Chcemy u┼éatwi─ç klubom dotarcie do swoich cz┼éonk├│w, kibic├│w, sponsor├│wÔÇŽ

Co wi─Öcej, aplikacja jest ca┼ékowicie darmowa i bardzo ┼éatwa w u┼╝yciu. Mo┼╝na tworzy─ç grupy, rozmawia─ç z drug─ů osob─ů, wysy┼éa─ç powiadomienia push, dodawa─ç sponsor├│w. Mn├│stwo mo┼╝liwo┼Ťci. Co te┼╝ bardzo mi┼ée, klub mo┼╝e co┼Ť na tym zarobi─ç, np. sprzeda─ç banery sponsorom. Ale r├│wnie┼╝ korzystanie z aplikacji przynosi pieni─ůdze. Jest to sytuacja korzystna dla klubu, zawodnika, trenera, kibica, sympatyka i sponsora. Wkr├│tce b─Ödzie mo┼╝na udost─Öpnia─ç swoje wiadomo┼Ťci z aplikacji na r├│┼╝nych kana┼éach spo┼éeczno┼Ťciowych.

Porozmawiali┼Ťmy troch─Ö o szansach dla klub├│w. Nie da si─Ö jednak ukry─ç, ┼╝e w futbolu nie brakuje r├│wnie┼╝ problem├│w. Z czym pana zdaniem obecnie musi si─Ö zmierzy─ç pi┼ékarski ┼Ťwiat?

Dzi┼Ť nie ma w futbolu, ale nie tylko, innego problemu ni┼╝ koronawirus i nigdy nie by┼éo wi─Ökszego. Wielu pi┼ékarzy nagle nie mo┼╝e gra─ç w powodu choroby, co widzimy cho─çby podczas mistrzostw Europy. Pandemia pokaza┼éa, ┼╝e wa┼╝ni pi┼ékarze s─ů potrzebni w wa┼╝nych zespo┼éach, a je┼Ťli ich nie ma, trudno jest oferowa─ç pi─Ökn─ů pi┼ék─Ö no┼╝n─ů.

A jakie jest pana zdanie na temat Superligi, kt├│ra ostatecznie nie powsta┼éa, ale wci─ů┼╝ w kuluarach jest aktualnym tematem?

Osobi┼Ťcie jestem przeciw jej powstaniu. Uwa┼╝am ┼╝e nie jest poprawnym podej┼Ťciem w tej chwili, ┼╝e kluby z wielkimi d┼éugami maj─ů odwag─Ö zdecydowa─ç si─Ö na co┼Ť takiego! Kluby nie powinny ju┼╝ nic nowego wymy┼Ťla─ç, tylko ulepsza─ç swoj─ů obecno┼Ťci─ů inne pi┼ékarskie wydarzenia. O swoich pomys┼éach trzeba m├│wi─ç otwarcie, a nie za plecami innych organizacji. Poza tym pi┼éka no┼╝na ┼╝yje z kibic├│w, a ci odrzucaj─ů Superlig─Ö.

Du┼╝o m├│wi si─Ö, ┼╝e przyczyn─ů powstania tego tworu by┼éa tak┼╝e dzia┼éania UEFA. Przechodz─ůc ju┼╝ do tematu mistrzostw Europy, zaczn─Ö od spraw logistycznych – czy organizacja turnieju w 11 pa┼ästwach┬á

To rozwi─ůzanie dobre dla europejskiej rywalizacji i poszczeg├│lnych kraj├│w, a tak┼╝e wspania┼ée prze┼╝ycie dla pi┼ékarzy i ca┼éego personelu. My┼Ťl─Ö, ┼╝e trzeba sobie radzi─ç na ka┼╝dym polu. Jedyn─ů rzecz─ů, kt├│ra mnie troch─Ö niepokoi, jest to, ┼╝e ten turniej faworyzuje te dru┼╝yny, kt├│re graj─ů najwi─Öcej mecz├│w u siebie. To nie jest sprawiedliwe dla innych kraj├│w, kt├│re nie graj─ů na w┼éasnych stadionach, jak Belgia. Ale z drugiej strony, ile mo┼╝na ogl─ůda─ç w telewizji ca┼éy czas te same stadiony? My┼Ťl─Ö, ┼╝e to dodaje uroku tym mistrzostwom.

Chciałbym teraz zapytać pana o reprezentację Belgii, jeszcze z czasów, gdy pan w niej występował. Co było kluczem do srebrnego medalu w 1980?

My┼Ťl─Ö, ┼╝e ten sukces wynika┼é w du┼╝ej mierze z wysi┼éku podczas mistrzostw cztery lata wcze┼Ťniej, kt├│ry p├│┼║niej zosta┼é nagrodzony. Na obu turniejach mieli┼Ťmy inne grupy, a po przyj┼Ťciu nowego selekcjonera Guya Thysa do dru┼╝yny narodowej dosz┼éo kilku nowych zawodnik├│w. Stali┼Ťmy si─Ö prawdziwym zespo┼éem, dlatego osi─ůgn─Öli┼Ťmy ten wynik. Na pewno nie by┼éo to ┼éatwe, ale wytrwali┼Ťmy i nadal jeste┼Ťmy bardzo dumni z naszego pi─Öknego l┼Ťni─ůcego, srebrnego medalu. Nie ka┼╝da dru┼╝yna mo┼╝e co┼Ť takiego osi─ůgn─ů─ç.

Podej┼Ťcie do srebrnego medalu w wielkich turniejach bywa jednak r├│┼╝ne. Niekt├│rzy uwa┼╝aj─ů go za sukces, a niekt├│rzy za pora┼╝k─Ö, gdy┼╝ przegrywaj─ů fina┼éowy mecz.

My uznali┼Ťmy drugie miejsce za sukces, inaczej by─ç nie mog┼éo. Kiedy┼Ť rozgrywali┼Ťmy cztery mecze, ┼╝eby dotrze─ç do fina┼éu, o czym czasami decydowa┼éo szcz─Ö┼Ťcie. Teraz jest troch─Ö inaczej – jest wi─Öcej czasu na to, by si─Ö zgra─ç i sta─ç si─Ö lepszym zespo┼éem. Wtedy zadanie by┼éo trudniejsze, dlatego traktowali┼Ťmy srebrny medal jako ogromne osi─ůgni─Öcie. Wygrali┼Ťmy z Angli─ů i Hiszpani─ů, a potem grali┼Ťmy jak r├│wny z r├│wnym w pojedynku z W┼éochami. To sukces sam w sobie, ale nasze z┼éote pokolenia po┼éo┼╝y┼éy tutaj mocny fundament.

Z Mundialu 1982 i Euro 1984 Belgia jednak wracała bez sukcesów. Mogło się zakończyć lepiej?

Zawsze gra┼éem tak, jak trenowa┼éem i by┼éem zwyci─Özc─ů, a nie przegranym. Z powodu kontuzji barku nie mog┼éem jednak zagra─ç na Mundialu 1982. Czy mogli┼Ťmy zaj┼Ť─ç dalej? Teraz my┼Ťl─Ö, ┼╝e mogliby┼Ťmy doj┼Ť─ç nawet do fina┼éu. Ale czasu nie cofniemy – wynik jest, jaki jest. Za to dwa lata p├│┼║niej w Belgii wybuch┼é wielki skandal ┼éap├│wkowy, kt├│ry zniszczy┼é nasze morale. Na szcz─Ö┼Ťcie w 1986 roku by┼éo lepiej. I to jest najwa┼╝niejsze – nie my┼Ťle─ç, ÔÇťco by by┼éo, gdybyÔÇŁ, ale jak mo┼╝emy sta─ç si─Ö lepsi. To nas doprowadzi┼éo do czwartego miejsca.

Czyli najlepszy wynik reprezentacji Belgii na mistrzostwach ┼Ťwiata do 2018 roku.

A nie mieli┼Ťmy wtedy wielu wybor├│w – zaczynali┼Ťmy ka┼╝dy mecz tym samym sk┼éadem i liczyli┼Ťmy na to, ┼╝e nikogo nie stracimy. Nie mieli┼Ťmy wtedy mo┼╝liwo┼Ťci tak┼╝e pod wzgl─Ödem organizacyjnym – pojechali┼Ťmy w 30 os├│b. A teraz wszyscy lec─ů razem specjalnym samolotem – pierwszy sk┼éad, rezerwowi i sztab. W naszych czasach tak nie by┼éo.

Grali┼Ťmy wtedy przeciwko tak wielkim rywalom, jak Hiszpania czy ZSRR. Ale to, co wtedy zrobili┼Ťmy by┼éo fenomenalnym sukcesem! Jestem dumny, ┼╝e jako Belgowie odnie┼Ťli┼Ťmy wiele sukces├│w w latach 1980-1986. a m┼éodzi ludzie podziwiaj─ů nasze osi─ůgni─Öcie. Zreszt─ů wszyscy wci─ů┼╝ m├│wi─ů o Mundialu 1986 i Belgii, kt├│ra wtedy co┼Ť znaczy┼éa.

Kt├│ry wed┼éug pana zesp├│┼é jest lepszy – na Euro 1980, World Cup 1986 czy obecny, na Euro 2020?

W 1980 roku mogli┼Ťmy wygra─ç turniej, ale w finale przegrali┼Ťmy z RFN. Sze┼Ť─ç lat p├│┼║niej mo┼╝e i mieliby┼Ťmy szans─Ö na zwyci─Östwo, tylko wtedy Maradona czarowa┼é wszystkich i nikt nie by┼é w stanie go powstrzyma─ç. Teraz mamy szybki i dynamiczny zesp├│┼é – jeste┼Ťmy w stanie wygra─ç Euro. Ale moim zdaniem, nie mo┼╝emy por├│wnywa─ç tera┼║niejszych zespo┼é├│w z tymi sprzed lat. Wtedy futbol by┼é bardziej prymitywny, a teraz wszystko jest dok┼éadnie monitorowane. Kiedy┼Ť tego nie by┼éo, ale w tamtych czasach te┼╝ potrafili┼Ťmy doj┼Ť─ç do fina┼éu.

Belgia musia┼éa jednak przez d┼éugie lata czeka─ç na kolejne dobre wyniki na wielkich turniejach. Czy s┼éabe wyniki reprezentacji w tamtych latach wp┼éyn─Ö┼éy na zainteresowanie pi┼ék─ů w Belgii?

Na pewno nie, my┼Ťl─Ö, ┼╝e nasza reprezentacja w┼éa┼Ťnie sprawia┼éa, ┼╝e coraz wi─Öcej m┼éodych ludzi wraca do pi┼éki no┼╝nej. Je┼Ťli spojrzysz na to, ile klub├│w amatorskich jest teraz w Belgii, mog─Ö tylko powiedzie─ç, ┼╝e nasze “Czerwone Diab┼éy” i “Czerwone P┼éomienie” zach─Öcaj─ů wielu ludzi do gry w pi┼ék─Ö no┼╝n─ů. Wyniki nie maj─ů wi─Ökszego znaczenia dla m┼éodych ludzi. Tylko starsi ludzie, kt├│rzy prze┼╝yli inne mistrzostwa Europy i ┼Ťwiata, maj─ů swoj─ů opini─Ö, ale m┼éodzi nie. Zreszt─ů tak┼╝e m┼éodzi uwa┼╝aj─ů mnie za swojego idola.

Jak ocenia pan szanse Belgii na zwyci─Östwo w Euro 2020?

W kraju wszyscy wierz─ů, ┼╝e wygramy. My┼Ťl─Ö, ┼╝e tym razem faktycznie mo┼╝emy doj┼Ť─ç daleko, a nawet przywie┼║─ç puchar do domu. Wtedy b─Ödzie kolejna impreza na Wielkim Placu w Brukseli.

Kto w takim razie wed┼éug pana oka┼╝e si─Ö kluczow─ů postaci─ů w drodze do sukcesu?

Nasza reprezentacja sk┼éada si─Ö z samych du┼╝ych nazwisk. Wej┼Ťcie na boisko Kevina De BruyneÔÇÖa w meczu z Dani─ů m├│wi┼éo zreszt─ů samo za siebie – natychmiast po wej┼Ťciu strzeli┼é gola. Mam nadziej─Ö, ┼╝e jego problemy zdrowotne teraz nie oka┼╝─ů si─Ö zbyt powa┼╝ne i b─Ödzie m├│g┼é zagra─ç w kolejnych meczach mistrzostw Europy. Mamy jednak w tej chwili tak szerok─ů i zr├│┼╝nicowan─ů kadr─Ö, ┼╝e w┼éa┼Ťciwie ka┼╝dego mo┼╝emy nazwa─ç wa┼╝nym ogniwem – nie tylko Kevina De BruyneÔÇÖa i Romelu Lukaku.

Czyta┼éem niedawno Micha┼éa Pola z panem, z 2001 roku. Powiedzia┼é pan wtedy, ┼╝e rola bramkarza si─Ö nie zmieni┼éa. Czy dwadzie┼Ťcia lat p├│┼║niej mo┼╝e pan stwierdzi─ç, ┼╝e wida─ç du┼╝─ů r├│┼╝nic─Ö?

Styl gry typowego bramkarza si─Ö sko┼äczy┼é. Teraz wszyscy pi┼ékarscy bramkarze tak naprawd─Ö graj─ů w pi┼ék─Ö r─Öczn─ů i korfball. Wyj┼Ťcia dwa metry do przodu, blokowanie i nieprzetrzymywanie s─ů teraz powszechnym zjawiskiem. Prawie ┼╝aden bramkarz nie wychodzi ju┼╝ z obr─Öbu szesnastki, nie decyduje si─Ö na szar┼╝e. Musz─ů troch─Ö si─Ö odcina─ç, co niestety odbi┼éo si─Ö na jako┼Ťci.

Chcia┼ébym jeszcze poruszy─ç dwa ÔÇťpolskieÔÇŁ w─ůtki. Pierwszym jest Zbigniew Pocialik, kt├│ry by┼é bramkarzem Beveren, gdy rozpoczyna┼é pan karier─Ö. Niestety, zmar┼é pod koniec ubieg┼éego roku. Jak pan go wspomina?

By┼é moim bardzo dobrym przyjacielem, zawsze go b─Öd─Ö pami─Öta┼é i boli mnie, ┼╝e ju┼╝ go nie ma z nami. Bardzo si─Ö ciesz─Ö, ┼╝e poznali┼Ťmy si─Ö w Beveren, bo by┼é dla mnie kim┼Ť wi─Öcej ni┼╝ koleg─ů z zespo┼éu. Kiedy przyjecha┼é do mnie z Polski, wykonywa┼é r├│┼╝ne prace w moim domu, a ja mu da┼éem sw├│j samoch├│d, ┼╝eby je┼║dzi┼é po okolicy. Mam z nim same dobre wspomnienia. Mia┼é wielkie serce i zawsze gdy o nim m├│wi─Ö, to kieruj─Ö pod jego adresem pe┼éno pochwa┼é. ┼╗ycz─Ö jego rodzinie du┼╝o si┼éy po stracie tego wyj─ůtkowego cz┼éowieka.

Druga sprawa dotyczy ju┼╝ czas├│w wsp├│┼éczesnych i Bayernu, w kt├│rym gra┼é pan przez wiele lat. Jak pan zareagowa┼é na pobicie rekordu przez Roberta Lewandowskiego? Niekt├│rzy byli pi┼ékarze twierdzili, ┼╝e powinien odpu┼Ťci─ç i zostawi─ç rekord M├╝llerowi.



Lewandowski jest ┼Ťwietnym pi┼ékarzem i osi─ůga sukcesy w Bayernie. Ale M├╝ller te┼╝ by┼é niesamowity – obaj s─ů pi┼ékarzami ┼Ťwiatowej klasy. Szkoda, ┼╝e ten rekord zosta┼é pobity, ale my┼Ťl─Ö tutaj przede wszystkim o M├╝llerze, kt├│ry sam ju┼╝ nie jest tego ┼Ťwiadomy wszystkiego dooko┼éa. Gdy taki legendarny zawodnik mierzy si─Ö z powa┼╝n─ů chorob─ů, jest przykro. Wol─Ö o tym nie my┼Ťle─ç.

Na zako┼äczenie chcia┼ébym zapyta─ç, co aktualnie przynosi panu najwi─Öcej szcz─Ö┼Ťcia?

Pi┼éka no┼╝na to wci─ů┼╝ dla mnie przyjemne hobby, ale najwa┼╝niejsze s─ů zdrowie i rodzina. Przede wszystkim rodzina. Ciesz─Ö si─Ö, ┼╝e dzi─Öki temu, co zarobi┼éem przez wiele lat, mog─Ö opiekowa─ç si─Ö bliskimi i ich wspiera─ç.

ROZMAWIAŁ: PRZEMYSŁAW CHLEBICKI