Bahia – Juventude 🇧🇷 Typy, kursy (07.07.2021)

To powinno by膰 spotkanie obfituj膮ce w bramki. Bahia – Juventude na papierze nie wygl膮da na hit. Jednak statystyki i postawa obu ekip m贸wi sporo i zapowiada ca艂kiem niez艂y mecz.

Bahia – Juventude zapowied藕 (艣roda, 23:00)

Ekipa z pierwszej stolicy Brazylii p贸ki co zajmuje 7. miejsce. Ca艂kiem nie藕le, jednak nie to jest wyr贸偶nikiem ich mecz贸w. A偶 30 goli kibice zobaczyli w dotychczasowych dziewi臋ciu spotkaniach Bahii. Oczywi艣cie by艂y niskie wyniki, ale by艂y tak偶e strzelaniny, w stylu 3:3 z Bragantino, 2:3 z Palmeirasem czy 3:4 z Amerik膮 Mineiro. Generalnie jednak fani nie maj膮 prawa si臋 nudzi膰 z t膮 dru偶yn膮. Nie mo偶na tak偶e o nich powiedzie膰, 偶e s膮 ekip膮 w艂asnego lub obcego podw贸rka, bo zdobyli po siedem punkt贸w bez wzgl臋du na miejsce rozgrywania spotkania.

Juventude to beniaminek i jako trzecia ekipa z Rio Grande do Sul w lidze, obok Interu i Gremio. P贸ki co nie mog膮 narzeka膰, bo zgarn臋li ju偶 na swoim koncie 12 punkt贸w. Zreszt膮 pora偶ka z Cear膮 w miniony weekend zatrzyma艂a ich serie trzech wygranych i remisu. Wygrywaj膮 tylko u siebie – Sport Recife, Flamengo i Gremio. Na wyjazdach ju偶 tak kolorowo nie jest, chocia偶 p贸ki co przegrali tylko raz, w艂a艣nie w Fortalezie. Wcze艣niej uda艂o si臋 trzykrotnie przywozi膰 po punkcie – z Cuiaby, Santosu czy Belo Horizonte(America MG).

Bahia – Juventude kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Bahia wygra, kurs: 1,70

Juventude wygra, kurs: 5,20

Remis, kurs: 3,40

Bahia – Juventude fakty meczowe

Dzisiaj czeka nas mecz 7. z 12. dru偶yn膮 w tabeli

Ostatnie bezpo艣rednie pojedynki tych ekip to rok 2009 i spotkania w Serie B

Gospodarze to ekipa, w kt贸rej meczach pada najwi臋cej goli – 30 sztuk w 9. spotkaniach

Bahia zdoby艂a 7pkt u siebie i 7 na wyje藕dzie. Juventude z kolei 9 w domu i 3 poza nim

Bahia – Juventude typy

Ciekawe kursy na takie zdarzenia, gdy chodzi o bramki w meczach dru偶yny z pierwszej stolicy Brazylii.

Typ: Bahia powy偶ej 1,5 bramki @ 1,97 TOTALbet

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 2,30 TOTALbet