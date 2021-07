🇸🇲 Tre Penne – Dinamo Batumi 🇬🇪 Typy, kursy (08.07.2021)

W ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, ekipa Tre Penne zmierzy si臋 na San Marino Stadium z Dinamo Batumi.聽

Tre Penne – Dinamo Batumi zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Ekipa Tre Penne to trzeci zesp贸艂 ubieg艂ego sezonu, kt贸ry wygra艂 starcie o to miejsce z zespo艂em Libertas 1:0. Przez ponad miesi膮c zawodnicy Tre Penne nie rozegrali spotkania. Podej艣cie do kwalifikacji b臋dzie zatem do艣膰 sporym wyzwaniem.

K艂opotu z rytmem meczowym nie maj膮 pi艂karze Dinamo Batumi, gdy偶 aktualnie trwaj膮 zmagania w gruzi艅skiej ekstraklasie. Zesp贸艂 Dinamo Batumi jest aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli z przewag膮 dw贸ch punkt贸w nad drugim zespo艂em.

Obie ekipy do tej pory nie mia艂y okazji rywalizowa膰 mi臋dzy sob膮.

Tre Penne – Dinamo Batumi kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest zesp贸艂 Dinamo Batumi. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 1.12. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 7.00. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 15.00.

Tre Penne – Dinamo Batumi fakty meczowe

Pi艂karze Tre Penne wygrali dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gracze Dinamo Batumi nie przegrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich star膰

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Dinamo Batumi strzeli艂o minimum dwa gole

Tre Penne – Dinamo Batumi typy

Trudno w tym starciu nie postawi膰 na zwyci臋stwo go艣ci. Zak艂adamy, 偶e gracze Dinamo Batumi zanotuj膮 efektown膮 wygran膮.

Tre Penne – Dinamo Batumi | Typ: Dinamo Batumi wygra r贸偶nic膮 minimum trzech goli 2.12 @ LV BET聽

Tre Penne – Dinamo Batumi | Typ: Dinamo Batumi wygra i powy偶ej 3.5 bramki 2.2 @ LV BET聽