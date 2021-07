🇧🇷 Palmeiras – Universidad Catolica 🇨🇱 Typy, kursy (22.07.2021)

Po pierwszym meczu wydaje si臋, 偶e mniej wi臋cej rywalizacja jest rozstrzygni臋ta. Palmeiras – Universidad Catolica ma wyra藕nego faworyta i b臋dzie nim gospodarz. Brazylijczycy prowadz膮 po 90 minutach 1:0 i powinni dowie藕膰 spokojnie awans do kolejnej rundy.

Palmeiras – Universidad Catolica zapowied藕 (czwartek, 0:15)

Gospodarze s膮 nie tylko faworytem tego meczu, ale wyrastaj膮 na jednego z faworyt贸w rozgrywek. Kapitalna forma podopiecznych Abela Ferreiry robi wra偶enie. Wygrali 7 kolejnych mecz贸w, a przy pi臋ciu ostatnich tylko raz stracili gola. Lej膮 wszystkich jak leci, bez wzgl臋du na klas臋 rywala. W lidze maj膮 28 punkt贸w po 12. meczach i pewn膮 pozycj臋 lidera. Strzelaj膮 艣rednio dwa gole na mecz i nic nie zapowiada obni偶ki formy.

Universidad Catolica w fazie grupowej by艂 drugi, zaraz za Argentinos Juniors i wyprzedzaj膮c dwa Nacionale – ten z Montevideo i Medellin. Na tym jednak chyba koniec przygody trzeciego najwi臋kszego chilijskiego klubu. Na przek贸r dla nich troch臋 trwa艂a przerwa w rozgrywkach spowodowana Copa America. Dopiero w ostatni weekend wr贸cili do gry i od razu dostali derbowego rywala. 0:0 z Colo Colo z艂e nie jest, ale nadal czekaj膮 na gola od 27 czerwca, gdy w szalonym meczu Copa Chile pokonali Iquique 5:4!

Palmeiras – Universidad Catolica kursy bukmacher贸w

Totolotek oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Palmeiras wygra, kurs: 1,43

Catolica wygra, kurs: 7,80

Remis, kurs: 4,30

Palmeiras – Universidad Catolica fakty meczowe

Palmeiras licz膮c wszystkie rozgrywki wygra艂 7 kolejnych mecz贸w

Brazylijczycy s膮 tak偶e liderem ligi

Universidad Catolica wznowi艂 w ostatni weekend lig臋. W derbach stolicy zremisowa艂 0:0 z Colo Colo

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 1:0 dla Brazylijczyk贸w

Palmeiras – Universidad Catolica typy

To powinno by膰 艂atwe zwyci臋stwo gospodarzy. Do zera i ze strzeleniem trzech goli. Dwa typy oddzielnie mo偶na zagra膰, w zale偶no艣ci od przewidywania tego, co si臋 wydarzy na Allianz Parque.

Typ: Palmeiras wygra i obie nie strzel膮 @ 1,96 Totolotek

Typ: Palmeiras strzeli 3+ bramki @ 2,88 Totolotek